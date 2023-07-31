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≡ В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47267
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 14:12
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«Считаю, что многие казахстанцы поддержат петицию об отставке Багдата Мусина, так как он не в силах удержать ценообразование на интернет-услуги, а даже наоборот находит способы их поднять», – заявил автор петиции Муратулы Тамирлан.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
1016
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 14:12
#1
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т.е. решение было - повысить цены на интернет, тем самым оттолкнуть часть людей из-за цены и это "улучшит" интернет ?
я правильно понял мысль ?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28528
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 14:40
#2
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У нас как правило всегда Крен ложат на мнение и голосования какого то народа..
И размер этого Крена не имеет значения.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
285
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 15:33
#3
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в то время когда верхушка власти жирует и бесится от избытка награбленного , то есть использует в личных целях всё то что было создано моими дедами и родителями, у когото хватает наглости ПРИЗЫВАТЬ меня ещё и к экономии? и чего? инет трафика? это ли не предел наглостиИ ХАМСТВА?
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
320
Re: В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата...
Отправлено: 31.07.23 - 15:40
#4
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Интересная логика у товарища... Сидим видите ли много из-за дешевого тарифа.... Хорошо, а куда уходит проплаченный мной неиспользованный трафик? Получается я за большую сумму получил меньше трафика. Соотвественно я пользуюсь совсем не дешевым интернетом. Это раз. второе интернет по проводам и интернет в сотке - это один и тот же интернет. И если в проводе он есть, а в сотке нет. Значит проблема в антенне сотового оператора - она мало пропускает.... А это значит что в инфраструктуру он не вкладывается.....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12899
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Отправлено: 31.07.23 - 15:45
#5
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у нас самый дорогой интернет. И ваще у нас становится всё дороже и дороже все товары.

[Исправлено: Vit, 31.07.2023 - 14:56]
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