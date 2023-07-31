НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Саранча не повредила посевы»» — теринспекция МСХ прокомментировала ситуацию в Камыстинском районе после выезда на поля
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47267
«Саранча не повредила посевы»» — теринспекция МСХ прокомментировала ситуацию в Камыстинском районе после выезда на поля
Отправлено: 31.07.23 - 15:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
27 июля камыстинский крестьянин прислал впечатляющее видео лета саранчи. И пожаловался на то, что обработки против вредителя уже не ведутся. 28 июля сотрудники районного подразделения территориальной инспекции МСХ выехали на место событий.


Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3088
«Саранча не повредила посевы»» — теринспекция МСХ прокомментировала ситуацию в Камыстинском районе после выезда на поля
Отправлено: 31.07.23 - 15:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё правильно! нечего кузнечикам мешать откладывать яйца и окукливаться..

[Исправлено: юля елиссева, 31.07.2023 - 15:09]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS