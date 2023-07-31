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«Саранча не повредила посевы»» — теринспекция МСХ прокомментировала ситуацию в Камыстинском районе после выезда на поля
«Саранча не повредила посевы»» — теринспекция МСХ прокомментировала ситуацию в Камыстинском районе после выезда на поля
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