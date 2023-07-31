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≡ Прокат машинок пока остается в Сити-центре - аким Костаная Марат Жундубаев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47267
Прокат машинок пока остается в Сити-центре - аким Костаная Марат Жундубаев
Отправлено: 31.07.23 - 14:18
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"Предприниматели пользуются тем, что законодатель не прописал, как должны использоваться площади общего пользования. То есть торговля под запретом, а пункта "получение выгоды" - такого пункта нет", - сксазал аким.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
323
Re: Прокат машинок пока остается в Сити-центре - аким Костаная...
Отправлено: 31.07.23 - 14:18
#1
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Не аким, а Дон Кихотик борющийся с детскими машинками))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3088
Прокат машинок пока остается в Сити-центре - аким Костаная Марат Жундубаев
Отправлено: 31.07.23 - 15:03
#2
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Подозреваю что крыша у этих прокатов машинок намного выше чем власть акима. От того и нелепые ссылки на какой-то мешающий закон. Интересно хватит ли у акима власти и воли очистить от торговых платок проезжую часть и тротуар по улице Шевченко? Если это произойдет, я даже согласна на преименование этой улцы в соответствии с новыми иделологичесми правилами. Хотя, это уже мечты, тут с прокатом детских машинок справится не могут, где уж вернуть человеческий облик улице Шевченко.

[Исправлено: юля елиссева, 31.07.2023 - 15:04]
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