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≡ «Тобол» прервал беспроигрышную серию «Базеля» с казахстанскими командами в еврокубках
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47264
«Тобол» прервал беспроигрышную серию «Базеля» с казахстанскими командами в еврокубках
Отправлено: 28.07.23 - 19:50
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Накануне матча тренер «Базеля» Тимо ШУЛЬЦ назвал «Тобол» опытным, хорошо подготовленным и физически сильным соперником, добавив: "Мы не должны быть такими высокомерными и сосредотачиваться только на первом матче". И ведь как в воду глядел!
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1773
«Тобол» прервал беспроигрышную серию «Базеля» с казахстанскими командами в еврокубках
Отправлено: 31.07.23 - 11:04
#15
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Цитата:
maxsaf:
Все эти медальные зачёты, флаги, гимны на олимпиадах - завуалированный легализованный расизм

Интересная точка зрения. Но дело в том, что расистам ничего доказывать не надо - ни на соревнованиях, ни где-либо еще.
И давайте дальше от темы статьи не будем отклоняться. Были вопросы - я на них ответил.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1773
«Тобол» прервал беспроигрышную серию «Базеля» с казахстанскими командами в еврокубках
Отправлено: 31.07.23 - 11:07
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
так им и надо "высокомерным азиатским ч-кам " по вашему мнению будет не превосходством одной нации над другой?

Это будет оценка готовности к матчу родной из команд. Из города, который расположен в Азии.
Нации тут не причем - в каждой команде их очень много.
Но слово "ч-кам" я уберу. Раз уж оно так возмущает и местных, и зарубежных читателей.
Дальнейшие рассуждения на эту тему буду удалять.
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