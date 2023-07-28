Отправлено: - 11:07

ПолиграфЪ Боярышников:

так им и надо "высокомерным азиатским ч-кам " по вашему мнению будет не превосходством одной нации над другой?

Цитата:Это будет оценка готовности к матчу родной из команд. Из города, который расположен в Азии.Нации тут не причем - в каждой команде их очень много.Но слово "ч-кам" я уберу. Раз уж оно так возмущает и местных, и зарубежных читателей.Дальнейшие рассуждения на эту тему буду удалять.