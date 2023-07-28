Отправлено: - 20:33

saba:

насчёт легионеров, был такой момент, когда в Арсенале из города Лондона не было в стартовом

Цитата:согласен, нормальная практика, но это же просто спорт и никто никого чурками (какими то там ни было) не обзывает). Выиграли свои - проявил радость и хорошо, зачем противников, да ещё проигравших, чурками обзывать?