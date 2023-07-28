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«Тобол» прервал беспроигрышную серию «Базеля» с казахстанскими командами в еврокубках
«Тобол» прервал беспроигрышную серию «Базеля» с казахстанскими командами в еврокубках
N
Я робот(Пользователи)
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«Тобол» прервал беспроигрышную серию «Базеля» с казахстанскими командами в еврокубках
Отправлено: 28.07.23 - 19:50
Накануне матча тренер «Базеля» Тимо ШУЛЬЦ назвал «Тобол» опытным, хорошо подготовленным и физически сильным соперником, добавив: "Мы не должны быть такими высокомерными и сосредотачиваться только на первом матче". И ведь как в воду глядел!
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A
(Полноправные пользователи)
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Re: «Тобол» прервал беспроигрышную серию «Базеля» с...
Отправлено: 28.07.23 - 19:50
Цитата://высокомерными//
3:1 - так им и надо "высокомерным" европейским чуркам, или пусть почитают статью И.В.Сталина - " Головокружение от успехов".
3:1 - так им и надо "высокомерным" европейским чуркам, или пусть почитают статью И.В.Сталина - " Головокружение от успехов".
«Тобол» прервал беспроигрышную серию «Базеля» с казахстанскими командами в еврокубках
Отправлено: 28.07.23 - 20:00
Цитата
В стартовом составе «Тобола» на поле стадиона «Санкт-Якоб Парк» вышли российский голкипер Иван Коновалов, защитники Роман Асранкулов, сербы Боян Младович и Иван Рогач и Багдат Каиров, полузащитники босниец Йован Илич, Рамазан Оразов и Самат Жарынбетов, выведший команду с капитанской повязкой, а также нападающие серб Мильян Вукадинович, ивуариец Серж Дебле и Ислам Чесноков.
Какая то каша из слов.Они защитники или сербы? Каким образом сербом стал Багдат Каиров? Если всех называете с указанием национальностей, что в корне неправильно, я считаю, то какой национальности Ислам Чесноков - нападающий?
[Исправлено: saba, 28.07.2023 - 20:02]
В стартовом составе «Тобола» на поле стадиона «Санкт-Якоб Парк» вышли российский голкипер Иван Коновалов, защитники Роман Асранкулов, сербы Боян Младович и Иван Рогач и Багдат Каиров, полузащитники босниец Йован Илич, Рамазан Оразов и Самат Жарынбетов, выведший команду с капитанской повязкой, а также нападающие серб Мильян Вукадинович, ивуариец Серж Дебле и Ислам Чесноков.
Какая то каша из слов.Они защитники или сербы? Каким образом сербом стал Багдат Каиров? Если всех называете с указанием национальностей, что в корне неправильно, я считаю, то какой национальности Ислам Чесноков - нападающий?
[Исправлено: saba, 28.07.2023 - 20:02]
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1770
«Тобол» прервал беспроигрышную серию «Базеля» с казахстанскими командами в еврокубках
Отправлено: 28.07.23 - 20:25
Цитата:
Автор напоминает, что эти игроки - легионеры. И указывает не их национальность, а из какой они страны.
Цитата:
Сербы - Младович и Рогач. Каиров - защитник. Но здесь действительно необходимо другое построение фразы.
В целом соглашусь с вами - постоянное указание, кто легионер и кто нет, излишне. Отредактировал.
saba:
Они защитники или сербы?
Они защитники или сербы?
Автор напоминает, что эти игроки - легионеры. И указывает не их национальность, а из какой они страны.
Цитата:
saba:
Каким образом сербом стал Багдат Каиров?
Каким образом сербом стал Багдат Каиров?
Сербы - Младович и Рогач. Каиров - защитник. Но здесь действительно необходимо другое построение фразы.
В целом соглашусь с вами - постоянное указание, кто легионер и кто нет, излишне. Отредактировал.
Re: «Тобол» прервал беспроигрышную серию «Базеля» с...
Отправлено: 28.07.23 - 21:59
Цитата
Состав «Базеля»: голкипер Мирко Сальви (Швейцария), защитники Риккардо Калафьори (Италия), Финн ван Бреемен (Нидерланды), Арнау Комас (Испания) и Михаэль Ланг (Швейцария), полузащитники Доминик Шмид (Швейцария), Фабиан Фрай (Швейцария, капитан команды) и Ваутер Бюргер (Нидерланды), нападающие Антон Каде (Германия), Тьерно Барри (Франция) и Дан Ндой (Швейцария).
У того же автора, прямо таки идеальное информирование про составы команд. Спасибо за реагирование
Состав «Базеля»: голкипер Мирко Сальви (Швейцария), защитники Риккардо Калафьори (Италия), Финн ван Бреемен (Нидерланды), Арнау Комас (Испания) и Михаэль Ланг (Швейцария), полузащитники Доминик Шмид (Швейцария), Фабиан Фрай (Швейцария, капитан команды) и Ваутер Бюргер (Нидерланды), нападающие Антон Каде (Германия), Тьерно Барри (Франция) и Дан Ндой (Швейцария).
У того же автора, прямо таки идеальное информирование про составы команд. Спасибо за реагирование
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4427
Re: «Тобол» прервал беспроигрышную серию «Базеля» с...
Отправлено: 28.07.23 - 23:08
Цитата:
Соглашусь с вами: -про спорт и про футбол в частности, что "НГ", что "КН" пишут непрофессионально, какой то язык у них топорный. Какое то новое слово придумали -"отлетел" - есть же слово "рикошет" или "прервал" передачу.
Когда читаешь такие деревянные репортажи - возникает чувство стыда и неловкости за непрофессионализм.
saba:
Какая то каша из слов
Какая то каша из слов
Соглашусь с вами: -про спорт и про футбол в частности, что "НГ", что "КН" пишут непрофессионально, какой то язык у них топорный. Какое то новое слово придумали -"отлетел" - есть же слово "рикошет" или "прервал" передачу.
Когда читаешь такие деревянные репортажи - возникает чувство стыда и неловкости за непрофессионализм.
Re: «Тобол» прервал беспроигрышную серию «Базеля» с...
Отправлено: 30.07.23 - 16:47
Цитата:
Шикарная логика, получается одни европейские чурки выиграли других европейских чурок, а радуются казахстанские не высокомерные не чурки? прикол такой что ли?
ACROS:
3:1 - так им и надо "высокомерным" европейским чуркам, или пусть почитают статью И.В.Сталина
3:1 - так им и надо "высокомерным" европейским чуркам, или пусть почитают статью И.В.Сталина
Шикарная логика, получается одни европейские чурки выиграли других европейских чурок, а радуются казахстанские не высокомерные не чурки? прикол такой что ли?
Re: «Тобол» прервал беспроигрышную серию «Базеля» с...
Отправлено: 30.07.23 - 20:23
Цитата:
Тут тоже не понял логики, ничего, что Тобол из Казахстана, конкретно из Костаная. А если ехидца по поводу большого количества европейских легионеров, то первый гол забил африканец, два других казахстанцы. Но есть тенденция в мировом футболе , насчёт легионеров, был такой момент, когда в Арсенале из города Лондона не было в стартовом составе ни одного англичанина и даже тренер был француз.
Эл-починно:
а радуются казахстанские
а радуются казахстанские
Тут тоже не понял логики, ничего, что Тобол из Казахстана, конкретно из Костаная. А если ехидца по поводу большого количества европейских легионеров, то первый гол забил африканец, два других казахстанцы. Но есть тенденция в мировом футболе , насчёт легионеров, был такой момент, когда в Арсенале из города Лондона не было в стартовом составе ни одного англичанина и даже тренер был француз.
«Тобол» прервал беспроигрышную серию «Базеля» с казахстанскими командами в еврокубках
Отправлено: 30.07.23 - 20:29
Цитата:
А ну тогда всё же казахстанские чурки?
saba:
то Тобол из Казахстана,
то Тобол из Казахстана,
А ну тогда всё же казахстанские чурки?
«Тобол» прервал беспроигрышную серию «Базеля» с казахстанскими командами в еврокубках
Отправлено: 30.07.23 - 20:33
Цитата:
согласен, нормальная практика, но это же просто спорт и никто никого чурками (какими то там ни было) не обзывает). Выиграли свои - проявил радость и хорошо, зачем противников, да ещё проигравших, чурками обзывать?
saba:
насчёт легионеров, был такой момент, когда в Арсенале из города Лондона не было в стартовом
насчёт легионеров, был такой момент, когда в Арсенале из города Лондона не было в стартовом
согласен, нормальная практика, но это же просто спорт и никто никого чурками (какими то там ни было) не обзывает). Выиграли свои - проявил радость и хорошо, зачем противников, да ещё проигравших, чурками обзывать?
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1299
«Тобол» прервал беспроигрышную серию «Базеля» с казахстанскими командами в еврокубках
Отправлено: 30.07.23 - 21:37
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