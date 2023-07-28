Отправлено: - 20:23

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а радуются казахстанские

Цитата:Тут тоже не понял логики, ничего, что Тобол из Казахстана, конкретно из Костаная. А если ехидца по поводу большого количества европейских легионеров, то первый гол забил африканец, два других казахстанцы. Но есть тенденция в мировом футболе , насчёт легионеров, был такой момент, когда в Арсенале из города Лондона не было в стартовом составе ни одного англичанина и даже тренер был француз.