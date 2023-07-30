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≡ Редкая группа крови требуется для мужчины в коме
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47262
Редкая группа крови требуется для мужчины в коме
Отправлено: 30.07.23 - 13:34
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Родственники ищут доноров для Максимова Андрея. Вместе с женой он попал в ДТП. Их автомобиль столкнулся с грузовиком недалеко от Константиновки, на трассе по правому берегу Тобола.


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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25989
Re: Редкая группа крови требуется для мужчины в коме
Отправлено: 30.07.23 - 13:34
#1
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У меня, кровь, 4+... :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28482
Редкая группа крови требуется для мужчины в коме
Отправлено: 30.07.23 - 13:50
#2
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Моя говорит, что у тестя как будто отрицательная четвертая, сам он не помнит..
Это где узнать?
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25989
Редкая группа крови требуется для мужчины в коме
Отправлено: 30.07.23 - 14:01
#3
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Цитата:
111:
Это где узнать?

При анализе крови - закажи.
Сделают. У нас - платно... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28482
Редкая группа крови требуется для мужчины в коме
Отправлено: 30.07.23 - 14:05
#4
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Цитата:
drakon:
При анализе крови - закажи

Деда надо везти куда то, крен знает
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25989
Редкая группа крови требуется для мужчины в коме
Отправлено: 30.07.23 - 14:10
#5
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Цитата:
111:
Деда надо везти

Вези, где крови анализ,делают...
:lol:
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