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≡ Прохлада всего из двух ингредиентов - Мороженое для тех, кто любит бананы в любое время года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47262
Прохлада всего из двух ингредиентов - Мороженое для тех, кто любит бананы в любое время года
Отправлено: 30.07.23 - 12:26
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Оригинальный рецепт был найден в Интернете активисткой нашего кулинарного клуба Iraida. По обыкновению она приспособила его к потребностям своей семьи. В итоге получилось мороженое из раздела ПП - правильного питания. Внимание: очень рекомендуем тем, кто придерживается безлактозной диеты. Параллельно даем раскладку для этого рецепта и с использованием молока.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25987
Re: Прохлада всего из двух ингредиентов - Мороженое для тех, кто...
Отправлено: 30.07.23 - 12:26
#1
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Люблю бананы...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28480
Прохлада всего из двух ингредиентов - Мороженое для тех, кто любит бананы в любое время года
Отправлено: 30.07.23 - 12:56
#2
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Немолоко, жидковато наверно будет
Как то делали с бананов, замораживали их еще кусочками, что то теперь не делаем, больше с ягод

[Исправлено: 111, 30.07.2023 - 13:15]
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