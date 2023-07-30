Отправлено: - 12:26

Оригинальный рецепт был найден в Интернете активисткой нашего кулинарного клуба Iraida. По обыкновению она приспособила его к потребностям своей семьи. В итоге получилось мороженое из раздела ПП - правильного питания. Внимание: очень рекомендуем тем, кто придерживается безлактозной диеты. Параллельно даем раскладку для этого рецепта и с использованием молока.