Отправлено: - 00:29

111:

А Владимир Васильевич создал закон, опять наврав всей России, что будет с 21го года, теперь будет с 18ти и до 31го года, всем на фронт!

Цитата:Пруфы есть? О том, что некий Владимир Васильевич "создал" закон о повышении верхней планки призывного возраста? Снова сбрехнул, не задумываясь