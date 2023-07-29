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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 531 из 531«1...529530531
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.07.23 - 00:12
#7951
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Поговорка о том, что человек зацикливается на одном и том же. Не может переключиться на другое.Значение поговорки "Кто про что, а вшивый про баню" заключается в том, что кто-то циклично, говорит что-то одно, так скажем о наболевшем.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2391
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.07.23 - 08:15
#7952
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Цитата:
111:
А теперь непонятно, эти попы благословляют и освящают оружие, которое убивает мирных жителей.

Такое решение должен принять Священный Синод ПЦУ , но никак не президент. Ведь меняется не только дата рождества, но и всех остальных религиозных праздников. Президент может изменить только выходной день, но никак не та по какому календарю жить церкви
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Д
§ Дед
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
50
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.07.23 - 13:42
#7953
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Канал про наш Костанай
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25985
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.07.23 - 14:58
#7954
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Хороший... :oops:
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1663
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 00:29
#7955
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Цитата:
111:
А Владимир Васильевич создал закон, опять наврав всей России, что будет с 21го года, теперь будет с 18ти и до 31го года, всем на фронт!

Пруфы есть? О том, что некий Владимир Васильевич "создал" закон о повышении верхней планки призывного возраста? Снова сбрехнул, не задумываясь :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1663
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 00:40
#7956
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Цитата:
111:
Наконец то будем праздновать вместе с немцами

Дождался, наконец-то тебе официально разрешили :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1663
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 00:49
#7957
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Цитата:
111:
Не знаю, раньше всегда праздновал Рождество 7го. А теперь непонятно

Чё тут тебе непонятно? Тебе сам Зеленский указ создал 25-го отмечать :lol: 8-) :-o
Цитата:
111:
Я то ещё буду конечно справлять 7го

Как ты посмел против самого Зеленского пойти? :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1663
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 00:57
#7958
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Цитата:
111:
А теперь непонятно

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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1663
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 01:08
#7959
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Цитата:
111:
Наконец то будем праздновать вместе с немцами
Зеленский подписал закон о переносе даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря

А если Зеленски подпишет указ о переносе празднования Наурыза, 7-го марта начнёшь праздновать? :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1663
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 01:16
#7960
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Цитата:
111:
но следующие поколения наверно надо учить ненавидеть

Давай-давай, призывай к ненависти к православным, тебе это зачтётся...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17892
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 03:01
#7961
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Цитата:
ACROS:
На государственном языке- казахском языке.

Круто, чё, добились своего. А лечиться теперь у кого будете?

Цитата:
Около 9 тысяч медицинских работников разных профилей не хватает по всему Казахстану. Ревизию кадров провели в Министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 04:17
#7962
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Цитата:
maxsaf:
лечиться теперь у кого будете?

Побежим с голым задом, как некоторые, наверно в Канаду..
Как думаешь, если хорошо прогнемся и примем все их желания, как и просящую позу, вылечат нас от хотя бы насморка?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17892
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 10:46
#7963
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Цитата:
111:
если хорошо прогнемся и примем все их желания

Я так понимаю, ты пока не уполномочен решать за весь Казахстан, и это твой личный порыв, да? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 11:14
#7964
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Цитата:
maxsaf:
ты пока не уполномочен решать за весь Казахстан, и это твой

Ну ты же спрашиваешь всех казахстанцев, о том, у кого мы будем лечиться?
Я и предположил, что скорее всего мы должны будем повторять уже пройденный кем то путь, встать в позу коленок и локтей, что кто то нас наконец то подлечил от насморка и других болезней..
Что не так?
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