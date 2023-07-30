Отправлено: - 09:57

прямая бочка (разновидность партий ударных инструментов, когда удар в большой барабан («бочку») звучит на каждую долю - «НГ») - вообще не танцевальная.

Человеку проще понять ритм прямой бочки, а значит, и проще танцевать под такую музыку.



Если говорить простыми словами, то прямая бочка - это такая музыка, которая заставляет людей входить на танцпол и больше оттуда не выходить. Она очень ритмичная и качовая, именно по этому человеку охота плясать, когда он слушает её.

[Исправлено: maxsaf, 30.07.2023 - 10:56]

Цитата:Весьма спорное утверждение.Цитата:Цитата: