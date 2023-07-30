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≡ «Мне улыбаются в ответ» - Костанаец читает фристайл в автобусах и селах. Как к этому относятся зрители?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47260
«Мне улыбаются в ответ» - Костанаец читает фристайл в автобусах и селах. Как к этому относятся зрители?
Отправлено: 30.07.23 - 09:57
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Местные власти пригласили Левона Пароняна, так как в мае этого года он привлек к себе внимание публикациями в соцсетях о своих выступлениях. 32-летний музыкант читает импровизированный рэп во многих общественных местах Костаная и, в частности, в городских автобусах.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17892
«Мне улыбаются в ответ» - Костанаец читает фристайл в автобусах и селах. Как к этому относятся зрители?
Отправлено: 30.07.23 - 09:57
#1
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Цитата:
прямая бочка (разновидность партий ударных инструментов, когда удар в большой барабан («бочку») звучит на каждую долю - «НГ») - вообще не танцевальная.


Весьма спорное утверждение.

Цитата:
Человеку проще понять ритм прямой бочки, а значит, и проще танцевать под такую музыку.


Цитата:
Если говорить простыми словами, то прямая бочка - это такая музыка, которая заставляет людей входить на танцпол и больше оттуда не выходить. Она очень ритмичная и качовая, именно по этому человеку охота плясать, когда он слушает её.


[Исправлено: maxsaf, 30.07.2023 - 10:56]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28478
Re: «Мне улыбаются в ответ» - Костанаец читает фристайл в...
Отправлено: 30.07.23 - 11:10
#2
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О, тиктокер уже тут..
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