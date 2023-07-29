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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.07.23 - 00:12
Поговорка о том, что человек зацикливается на одном и том же. Не может переключиться на другое.Значение поговорки "Кто про что, а вшивый про баню" заключается в том, что кто-то циклично, говорит что-то одно, так скажем о наболевшем.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2391
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.07.23 - 08:15
Цитата:
Такое решение должен принять Священный Синод ПЦУ , но никак не президент. Ведь меняется не только дата рождества, но и всех остальных религиозных праздников. Президент может изменить только выходной день, но никак не та по какому календарю жить церкви
111:
А теперь непонятно, эти попы благословляют и освящают оружие, которое убивает мирных жителей.
А теперь непонятно, эти попы благословляют и освящают оружие, которое убивает мирных жителей.
Такое решение должен принять Священный Синод ПЦУ , но никак не президент. Ведь меняется не только дата рождества, но и всех остальных религиозных праздников. Президент может изменить только выходной день, но никак не та по какому календарю жить церкви
Д
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.05.22
- Сообщений:
- 50
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.07.23 - 13:42
Канал про наш Костанай
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25985
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.07.23 - 14:58
Хороший...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 00:29
Цитата:
Пруфы есть? О том, что некий Владимир Васильевич "создал" закон о повышении верхней планки призывного возраста? Снова сбрехнул, не задумываясь
111:
А Владимир Васильевич создал закон, опять наврав всей России, что будет с 21го года, теперь будет с 18ти и до 31го года, всем на фронт!
А Владимир Васильевич создал закон, опять наврав всей России, что будет с 21го года, теперь будет с 18ти и до 31го года, всем на фронт!
Пруфы есть? О том, что некий Владимир Васильевич "создал" закон о повышении верхней планки призывного возраста? Снова сбрехнул, не задумываясь
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 00:40
Цитата:
Дождался, наконец-то тебе официально разрешили
111:
Наконец то будем праздновать вместе с немцами
Наконец то будем праздновать вместе с немцами
Дождался, наконец-то тебе официально разрешили
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 00:49
Цитата:
Чё тут тебе непонятно? Тебе сам Зеленский указ создал 25-го отмечать
Цитата:
Как ты посмел против самого Зеленского пойти?
111:
Не знаю, раньше всегда праздновал Рождество 7го. А теперь непонятно
Не знаю, раньше всегда праздновал Рождество 7го. А теперь непонятно
Чё тут тебе непонятно? Тебе сам Зеленский указ создал 25-го отмечать
Цитата:
111:
Я то ещё буду конечно справлять 7го
Я то ещё буду конечно справлять 7го
Как ты посмел против самого Зеленского пойти?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 00:57
Цитата:
111:
А теперь непонятно
А теперь непонятно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 01:08
Цитата:
А если Зеленски подпишет указ о переносе празднования Наурыза, 7-го марта начнёшь праздновать?
111:
Наконец то будем праздновать вместе с немцами
Зеленский подписал закон о переносе даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря
Наконец то будем праздновать вместе с немцами
Зеленский подписал закон о переносе даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря
А если Зеленски подпишет указ о переносе празднования Наурыза, 7-го марта начнёшь праздновать?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 01:16
Цитата:
Давай-давай, призывай к ненависти к православным, тебе это зачтётся...
111:
но следующие поколения наверно надо учить ненавидеть
но следующие поколения наверно надо учить ненавидеть
Давай-давай, призывай к ненависти к православным, тебе это зачтётся...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 03:01
Цитата:
Круто, чё, добились своего. А лечиться теперь у кого будете?
Цитата:
ACROS:
На государственном языке- казахском языке.
На государственном языке- казахском языке.
Круто, чё, добились своего. А лечиться теперь у кого будете?
Цитата:
Около 9 тысяч медицинских работников разных профилей не хватает по всему Казахстану. Ревизию кадров провели в Министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 28478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 04:17
Цитата:
Побежим с голым задом, как некоторые, наверно в Канаду..
Как думаешь, если хорошо прогнемся и примем все их желания, как и просящую позу, вылечат нас от хотя бы насморка?
maxsaf:
лечиться теперь у кого будете?
лечиться теперь у кого будете?
Побежим с голым задом, как некоторые, наверно в Канаду..
Как думаешь, если хорошо прогнемся и примем все их желания, как и просящую позу, вылечат нас от хотя бы насморка?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 10:46
Цитата:
Я так понимаю, ты пока не уполномочен решать за весь Казахстан, и это твой личный порыв, да?
111:
если хорошо прогнемся и примем все их желания
если хорошо прогнемся и примем все их желания
Я так понимаю, ты пока не уполномочен решать за весь Казахстан, и это твой личный порыв, да?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 28478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.23 - 11:14
Цитата:
Ну ты же спрашиваешь всех казахстанцев, о том, у кого мы будем лечиться?
Я и предположил, что скорее всего мы должны будем повторять уже пройденный кем то путь, встать в позу коленок и локтей, что кто то нас наконец то подлечил от насморка и других болезней..
Что не так?
maxsaf:
ты пока не уполномочен решать за весь Казахстан, и это твой
ты пока не уполномочен решать за весь Казахстан, и это твой
Ну ты же спрашиваешь всех казахстанцев, о том, у кого мы будем лечиться?
Я и предположил, что скорее всего мы должны будем повторять уже пройденный кем то путь, встать в позу коленок и локтей, что кто то нас наконец то подлечил от насморка и других болезней..
Что не так?
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