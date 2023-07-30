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«Мне улыбаются в ответ» - Костанаец читает фристайл в автобусах и селах. Как к этому относятся зрители?
«Мне улыбаются в ответ» - Костанаец читает фристайл в автобусах и селах. Как к этому относятся зрители?
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