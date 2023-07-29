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Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все чаще детские площадки в Костанае становятся местами травмирования ребенка?
Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все чаще детские площадки в Костанае становятся местами травмирования ребенка?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47259
Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все чаще детские площадки в Костанае становятся местами травмирования ребенка?
Отправлено: 29.07.23 - 20:10
10 июля аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании обратился к своим подчиненным: в этом году мы должны отремонтировать детские площадки и договориться с ОСИ, чтобы взяли эти объекты на свой баланс. «НГ» спросила акима - кто будет нести ответственность, если завтра на бесхозных и неремонтируемых площадках пострадает ребенок? А также провела опрос в нашем аккаунте Instagram о том, как обстоят дела в их дворах.
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(Пользователи)
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- город Костанай
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Re: Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все...
Отправлено: 29.07.23 - 20:10
Вся новые детские опасны для детей! Потому что все красочные конструкции какие то хлипкие,не надёжные
Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все чаще детские площадки в Костанае становятся местами травмирования ребенка?
Отправлено: 29.07.23 - 21:08
Цитата:
Странные люди.
Можно ведь закрутить, там 4 болта, либо заварить.
Мы закрутили
А, мы не закрутили, прихватили в двух местах сваркой
[Исправлено: 111, 30.07.2023 - 00:57]
После моих жалоб демонтировали карусель,
Странные люди.
Можно ведь закрутить, там 4 болта, либо заварить.
Мы закрутили
А, мы не закрутили, прихватили в двух местах сваркой
[Исправлено: 111, 30.07.2023 - 00:57]
Re: Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все...
Отправлено: 29.07.23 - 21:13
Цитата:
Еще более странно..
Каких сил?
Вот лично сбегал в Интрумент, взял болты, сверла, гайки, шайбы, копеечное дело..
Отремонтировали ступеньки у горки. Но их сил не хватает. В
Еще более странно..
Каких сил?
Вот лично сбегал в Интрумент, взял болты, сверла, гайки, шайбы, копеечное дело..
Re: Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все...
Отправлено: 29.07.23 - 21:14
Re: Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все...
Отправлено: 29.07.23 - 21:15
Вот так вот выглядит
Хотя мы на обслуживании, но лично я делаю все сам.
Кто обслуживает, приходили и удивлялись..
Хотя мы на обслуживании, но лично я делаю все сам.
Кто обслуживает, приходили и удивлялись..
Re: Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все...
Отправлено: 29.07.23 - 21:20
Цитата:
Почему гладко только на бумаге?
У нас все нормально
. И могут поделиться верой в ответственность ОСИ и КСК. Но пока ситуация остается как в известной поговорке - гладко было на бумаге...
Почему гладко только на бумаге?
У нас все нормально
Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все чаще детские площадки в Костанае становятся местами травмирования ребенка?
Отправлено: 29.07.23 - 21:24
А чтоб тупые малолетки по ночам не долбили и не вешались на кольце, у нас тут светло как днем, кольцо, уже полувырванное, просто убрали..
Re: Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все...
Отправлено: 29.07.23 - 21:34
Цитата:
Цитата:
Первое, за это в нашем дворе мы отвечаеи, зимой чистим, летом убираем и тд, гоняем здоровых дебилов, которые катаются на детских качельках.
Второе, мы сохранили и советские качели, две штуки, и паутинку покрасили и турники.
Советские качели, сейчас таких не делают.
Не надо их никому отдавать.
Всё сами разработали, сами трудились, сами встроили советское и современное железо..
Детская площадка современная, с тартановым покрытием. Кто за нее отвечает?
Цитата:
Чаще всего просили заменить старые советские горки и качели на современные.
Первое, за это в нашем дворе мы отвечаеи, зимой чистим, летом убираем и тд, гоняем здоровых дебилов, которые катаются на детских качельках.
Второе, мы сохранили и советские качели, две штуки, и паутинку покрасили и турники.
Советские качели, сейчас таких не делают.
Не надо их никому отдавать.
Всё сами разработали, сами трудились, сами встроили советское и современное железо..
Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все чаще детские площадки в Костанае становятся местами травмирования ребенка?
Отправлено: 29.07.23 - 21:37
Амирке тоже позавчера советская дала по голове, хорошо так, и в том году, синяк огромный был, но ведь это не проблема качель, это проблема родителей думаю..
Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все чаще детские площадки в Костанае становятся местами травмирования ребенка?
Отправлено: 29.07.23 - 22:31
Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все чаще детские площадки в Костанае становятся местами травмирования ребенка?
Отправлено: 29.07.23 - 22:35
Re: Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все...
Отправлено: 30.07.23 - 01:41
Цитата:
Ужос!
Нашей горке год, и я собираюсь осенью ее нижнюю часть или лаком покрыть, или чем то еще, чтобы защитить от зимы.
Ну складитесь, покрасьте там..
Да и сам современный комплекс выглядит удручающе - краска за несколько лет облезла.
Ужос!
Нашей горке год, и я собираюсь осенью ее нижнюю часть или лаком покрыть, или чем то еще, чтобы защитить от зимы.
Ну складитесь, покрасьте там..
Re: Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все...
Отправлено: 30.07.23 - 01:43
А тут вместо детей кто гонял по горке, слоны?
Ну вы же как то смотрите жители, горку для детей же делали, не для слонов..
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