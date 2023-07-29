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≡ Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все чаще детские площадки в Костанае становятся местами травмирования ребенка?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47259
Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все чаще детские площадки в Костанае становятся местами травмирования ребенка?
Отправлено: 29.07.23 - 20:10
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10 июля аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании обратился к своим подчиненным: в этом году мы должны отремонтировать детские площадки и договориться с ОСИ, чтобы взяли эти объекты на свой баланс. «НГ» спросила акима - кто будет нести ответственность, если завтра на бесхозных и неремонтируемых площадках пострадает ребенок? А также провела опрос в нашем аккаунте Instagram о том, как обстоят дела в их дворах.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1298
Re: Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все...
Отправлено: 29.07.23 - 20:10
#1
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Вся новые детские опасны для детей! Потому что все красочные конструкции какие то хлипкие,не надёжные
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28390
Re: Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все...
Отправлено: 29.07.23 - 21:08
#2
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Цитата:
После моих жалоб демонтировали карусель, 


Странные люди.
Можно ведь закрутить, там 4 болта, либо заварить.
Мы закрутили

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28390
Re: Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все...
Отправлено: 29.07.23 - 21:13
#3
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Цитата:
Отремонтировали ступеньки у горки. Но их сил не хватает. В


Еще более странно..
Каких сил?
Вот лично сбегал в Интрумент, взял болты, сверла, гайки, шайбы, копеечное дело..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28390
Re: Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все...
Отправлено: 29.07.23 - 21:14
#4
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Вот ставим с Амиркой

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28390
Re: Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все...
Отправлено: 29.07.23 - 21:15
#5
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Вот так вот выглядит



Хотя мы на обслуживании, но лично я делаю все сам.
Кто обслуживает, приходили и удивлялись..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28390
Re: Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все...
Отправлено: 29.07.23 - 21:20
#6
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Цитата:
. И могут поделиться верой в ответственность ОСИ и КСК. Но пока ситуация остается как в известной поговорке - гладко было на бумаге...


Почему гладко только на бумаге?
У нас все нормально
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28390
Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все чаще детские площадки в Костанае становятся местами травмирования ребенка?
Отправлено: 29.07.23 - 21:24
#7
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А чтоб тупые малолетки по ночам не долбили и не вешались на кольце, у нас тут светло как днем, кольцо, уже полувырванное, просто убрали..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28390
Re: Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все...
Отправлено: 29.07.23 - 21:34
#8
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Цитата:
Детская площадка современная, с тартановым покрытием. Кто за нее отвечает?

Цитата:
Чаще всего просили заменить старые советские горки и качели на современные.

Первое, за это в нашем дворе мы отвечаеи, зимой чистим, летом убираем и тд, гоняем здоровых дебилов, которые катаются на детских качельках.
Второе, мы сохранили и советские качели, две штуки, и паутинку покрасили и турники.
Советские качели, сейчас таких не делают.
Не надо их никому отдавать.
Всё сами разработали, сами трудились, сами встроили советское и современное железо..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28390
Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все чаще детские площадки в Костанае становятся местами травмирования ребенка?
Отправлено: 29.07.23 - 21:37
#9
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Амирке тоже позавчера советская дала по голове, хорошо так, и в том году, синяк огромный был, но ведь это не проблема качель, это проблема родителей думаю..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28390
Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все чаще детские площадки в Костанае становятся местами травмирования ребенка?
Отправлено: 29.07.23 - 22:31
#10
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Советская качелька, сколько лбов тут перешибли..
Однако же, очень нужная вещь

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28390
Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все чаще детские площадки в Костанае становятся местами травмирования ребенка?
Отправлено: 29.07.23 - 22:35
#11
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Вторая качелька, там даже вот взрослый кто то сидит..

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