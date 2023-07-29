Карусель, карусель - вот опасность для нас. Или почему все чаще детские площадки в Костанае становятся местами травмирования ребенка?
Отправлено: 29.07.23 - 20:10
10 июля аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании обратился к своим подчиненным: в этом году мы должны отремонтировать детские площадки и договориться с ОСИ, чтобы взяли эти объекты на свой баланс. «НГ» спросила акима - кто будет нести ответственность, если завтра на бесхозных и неремонтируемых площадках пострадает ребенок? А также провела опрос в нашем аккаунте Instagram о том, как обстоят дела в их дворах. Читать новость
Детская площадка современная, с тартановым покрытием. Кто за нее отвечает?
Цитата:
Чаще всего просили заменить старые советские горки и качели на современные.
Первое, за это в нашем дворе мы отвечаеи, зимой чистим, летом убираем и тд, гоняем здоровых дебилов, которые катаются на детских качельках. Второе, мы сохранили и советские качели, две штуки, и паутинку покрасили и турники. Советские качели, сейчас таких не делают. Не надо их никому отдавать. Всё сами разработали, сами трудились, сами встроили советское и современное железо..
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