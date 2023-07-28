Отправлено: - 15:34

Карачун:

коли так,

Цитата:Он не наводит поклёп. Он думает по советски, если он сказал, значит сейчас набегут строители и всё сделают. Скорее всего кого то нагибать будут. Представьте, что там цена за кв.м 140000 тенге. Это госпрограмма и цену не переделать. Доделывать за кем то , то ещё удовольствие, да ещё и по мизерным ценам. Время уйдёт на разрыв контракта, а потом новый тендер объявлять надо. Так что всё на 100% уйдёт на следующий год, а люди будут и дальше ждать, эти дома должны были сдать в 2020 году. Честно говоря лучше бы уж доделали бы потихоньку эти. Поэтому Жундубаев и сопротивляется, потому, что понимает реальность. А Аким области думает, что всё будет сделано по мановению его руки, ведь он Аким.