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В регионе подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Акимат оценивал ситуацию в районах по нескольким показателям, среди которых важнейшие - объем производства, индекс физического объема по отраслям, объемы строительства, в первую очередь жилищного, и торговли. Само собой разумеется, что развивают все это частные компании, бизнес. А спрос за развитие при этом учиняют с госорганов. Даже в тех отраслях, где нет госзаказа и влияние местной власти минимально.