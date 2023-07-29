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≡ Связь между золотом и выговором - За что наказали акимов двух районов в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47256
Связь между золотом и выговором - За что наказали акимов двух районов в Костанайской области
Отправлено: 29.07.23 - 09:45
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В регионе подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Акимат оценивал ситуацию в районах по нескольким показателям, среди которых важнейшие - объем производства, индекс физического объема по отраслям, объемы строительства, в первую очередь жилищного, и торговли. Само собой разумеется, что развивают все это частные компании, бизнес. А спрос за развитие при этом учиняют с госорганов. Даже в тех отраслях, где нет госзаказа и влияние местной власти минимально.
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О
§ ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
28
Re: Связь между золотом и выговором - За что наказали акимов...
Отправлено: 29.07.23 - 09:45
#1
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Аким прекрасно знает кто за что отвечает, с Тарановским больше на сведение счетов похоже, с Ленинским не понятно, разные слухи ходят, больше негативных разумеется
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