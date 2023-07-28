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≡ "Почему они до сих пор работают здесь?" - Кумар Аксакалов требует сменить подрядчика, дома которого построены на 95%
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47255
"Почему они до сих пор работают здесь?" - Кумар Аксакалов требует сменить подрядчика, дома которого построены на 95%
Отправлено: 28.07.23 - 19:45
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Аким Костаная доказывал - у застройщика на каждом доме такой остаток, что если акимат с ними расторгнет договор, то никто не возьмется достраивать дома. Но Кумар Аксакалов был непреклонен.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4427
Re: "Почему они до сих пор работают здесь?" - Кумар...
Отправлено: 28.07.23 - 19:45
#1
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Цитата://Поэтому расторгаем договоры, зато дождемся каких-то добросовестных подрядчиков.//

Удобный повод ВЕЗДЕ расставить СВОИХ людей.
А, интересы людей ?? - да КТО и КОГДА в новом казахстане о них думает ?? Да, НИКТО и НИКОГДА - уже заявлено что сроки заезда жильцов ОТОДВИГАЮТСЯ на два месяца, а там зима - значит ВСЁ переноситься на следующий год.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6233
Re: "Почему они до сих пор работают здесь?" - Кумар...
Отправлено: 28.07.23 - 20:50
#2
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Создаётся впечатление,что выживает старого мэра, много придирается на пустом месте, другое на ум не идет
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1785
Re: "Почему они до сих пор работают здесь?" - Кумар...
Отправлено: 28.07.23 - 22:06
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

Не убавить, не прибавить. Так и есть.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
105
"Почему они до сих пор работают здесь?" - Кумар Аксакалов требует сменить подрядчика, дома которого построены на 95%
Отправлено: 29.07.23 - 08:22
#4
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Цитата:
ACROS:
Удобный повод ВЕЗДЕ расставить СВОИХ людей.

по-вашему он наводит поклёп на подрядные строительные организации, тогда как последние строго ведут работы в рамках графика производства работ и с надлежащим качеством? едва ли, иначе его бы уже в суд вызвали за публичное распространение ложных сведений порочащих честь соответствующих организаций. ну а коли так, то может не нужно предоставлять "удобный повод" и браться только за ту работу, которую способен выполнить четко в сроки без заминок и переделок?!
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