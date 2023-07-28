Отправлено: - 08:22

ACROS:

Удобный повод ВЕЗДЕ расставить СВОИХ людей.

Цитата:по-вашему он наводит поклёп на подрядные строительные организации, тогда как последние строго ведут работы в рамках графика производства работ и с надлежащим качеством? едва ли, иначе его бы уже в суд вызвали за публичное распространение ложных сведений порочащих честь соответствующих организаций. ну а коли так, то может не нужно предоставлять "удобный повод" и браться только за ту работу, которую способен выполнить четко в сроки без заминок и переделок?!