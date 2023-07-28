НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Предоставил суду недостоверные сведения - За что замруководителя инспекции транспортного контроля получил неполное служебное соответствие?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47255
Предоставил суду недостоверные сведения - За что замруководителя инспекции транспортного контроля получил неполное служебное соответствие?
Отправлено: 28.07.23 - 23:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело заместителя руководителя инспекции транспортного контроля по Костанайской области Серика БЕЗГАЗИМОВА рассмотрел совет по этике департамента по делам госслужбы. Обвинялся чиновник по двум дисциплинарным поступкам.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4427
Re: Предоставил суду недостоверные сведения - За что...
Отправлено: 28.07.23 - 23:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЦИТАТА://о неполном служебном соответствии//

Совет по этике лучше знает о его ПРОФЕССИОАНАЛЬНЫХ качествах, нежели ТЕ кто выдвигал его на эту должность ???

ЦИТАТА://Безгазимов незаконно предоставлял иностранные бланки-разрешения (ИБР)//

ЦИТАТА://перевозчиков, которым необходим ИБН, выросло в 10 раз//
ЦИТАТА://заявок на выдачу ИБН занимается отдельный специалист,//

Так что выдают: ИБР или ИБН ??
Почти как в фильме Говорухина: - Манька-Облигация или Манька-Аблигация.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS