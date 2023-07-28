Re: Предоставил суду недостоверные сведения - За что...

Отправлено: - 23:26

ЦИТАТА://о неполном служебном соответствии//



Совет по этике лучше знает о его ПРОФЕССИОАНАЛЬНЫХ качествах, нежели ТЕ кто выдвигал его на эту должность ???



ЦИТАТА://Безгазимов незаконно предоставлял иностранные бланки-разрешения (ИБР)//



ЦИТАТА://перевозчиков, которым необходим ИБН, выросло в 10 раз//

ЦИТАТА://заявок на выдачу ИБН занимается отдельный специалист,//



Так что выдают: ИБР или ИБН ??

Почти как в фильме Говорухина: - Манька-Облигация или Манька-Аблигация.