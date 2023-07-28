------------Марик , твои комменты какие будут ???-----*Reuters: войска Руанды перешли границу с ДР Конго Как сообщило агентство, руандийские подразделения атаковали позиции сил безопасности ДРК.Войска Руанды перешли границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) и вступили на ее территорию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление командования Вооруженных сил ДРК*
Зеленский подписал закон о переносе даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабряТакже переносятся даты Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября) и Дня Украинской государственности (с 28 июля на 15 июля).
Одна заковыка есть. Что там, что здесь существует вооружённое вторжение в пределы сопредельного государства. Поэтому выходит , что там , что здесь мировое сообщество должно как то реагировать. Как то не комильфо в 21 веке решать конфликты путём вооружённой агрессии. Я думаю это ко всем государствам относится, хоть к США, хоть к России, хоть к Руанде
111: переносе даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря
Честно говоря не понял, это же религиозный праздник и УПЦ живёт по моему тоже по Юлианскому календарю, хотя какая там сейчас церковь не поймёшь. Была УПЦ , которая принадлежала московскому патриархату, была Униатская церковь, потом ещё Автокефальная украинская церковь. Та ли эта церковь которой патриарх Константинопольский даровал томос, не знаю и по какому календарю живёт тоже не знаю.
saba: Честно говоря не понял, это же религиозный праздник
Не знаю, раньше всегда праздновал Рождество 7го. А теперь непонятно, эти попы благословляют и освящают оружие, которое убивает мирных жителей. Я то ещё буду конечно справлять 7го, но следующие поколения наверно надо учить ненавидеть тех, кто окрапливает или как его там, священной водой снаряды, убивающие детей и мирных граждан..
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