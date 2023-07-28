Отправлено: - 22:52

Гога:

Также и без тебя разберутся в России .

Цитата:Одна заковыка есть. Что там, что здесь существует вооружённое вторжение в пределы сопредельного государства. Поэтому выходит , что там , что здесь мировое сообщество должно как то реагировать. Как то не комильфо в 21 веке решать конфликты путём вооружённой агрессии. Я думаю это ко всем государствам относится, хоть к США, хоть к России, хоть к Руанде