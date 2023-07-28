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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7842
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 02:15
#7936
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Цитата:
111:

------------Марик , твои комменты какие будут ???-----*Reuters: войска Руанды перешли границу с ДР Конго Как сообщило агентство, руандийские подразделения атаковали позиции сил безопасности ДРК.Войска Руанды перешли границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) и вступили на ее территорию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление командования Вооруженных сил ДРК*
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17889
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 05:10
#7937
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Цитата:
Гога:
войска Руанды перешли границу с ДР Конго

Наш инфлюенсер им не братан, так что истерик не будет :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2389
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 08:56
#7938
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Цитата:
Гога:
войска Руанды перешли границу с ДР Конго

Это всё грязные трюки американцев. Чтобы всадить нож в спину РФ, во время саммита Россия-Африка отстранили президента Нигера и устроили такой конфликт. Нет американскому империализму!!!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2389
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 08:58
#7939
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Ищу работу спичрайтера, это проба пера, может Мария Захарова заметит :-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25984
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 11:43
#7940
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Цитата:
Эл-починно:
Значит Крым Российский. :lol:

Да, Крым - Российский... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28370
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 18:30
#7941
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Наконец то будем праздновать вместе с немцами



Зеленский подписал закон о переносе даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабряТакже переносятся даты Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября) и Дня Украинской государственности (с 28 июля на 15 июля).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28370
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 18:33
#7942
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Цитата:
Гога:
---------Марик , твои комменты какие будут ???-----*Reuters: войска Руанды перешли границу с ДР Конго Как

Даже не знаю что это..
Африка, кроме ЮАР наверно, одна страна для меня..
Сами разберутся думаю в своей стране..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28370
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 18:39
#7943
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А Владимир Васильевич создал закон, опять наврав всей России, что будет с 21го года, теперь будет с 18ти и до 31го года, всем на фронт!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2086
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 18:49
#7944
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Цитата:
111:
Африка, кроме ЮАР наверно, одна страна для меня..

А для меня, только одна страна является материком - Австралия. ;-)

Цитата:
111:
А Владимир Васильевич


А это ещё кто такой?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4425
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 19:18
#7945
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Цитата:
maxsaf:
на каком языке разговаривает?


На государственном языке- казахском языке.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4425
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 19:22
#7946
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Цитата:
111:
с 7 января на 25 декабря Также переносятся даты


Это серьёзно: - тут же славяне празднуют, а там католики.

И ручка у него простая - на Складских, в Канцтоварах её оптовая цена - 35 тенге.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7842
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 22:45
#7947
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Цитата:
111:
Сами разберутся думаю в своей стране..

-------------Истину глаголешь ! Также и без тебя разберутся в России .
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2389
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 22:52
#7948
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Цитата:
Гога:
Также и без тебя разберутся в России .

Одна заковыка есть. Что там, что здесь существует вооружённое вторжение в пределы сопредельного государства. Поэтому выходит , что там , что здесь мировое сообщество должно как то реагировать. Как то не комильфо в 21 веке решать конфликты путём вооружённой агрессии. Я думаю это ко всем государствам относится, хоть к США, хоть к России, хоть к Руанде
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2389
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 22:59
#7949
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Цитата:
111:
переносе даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря

Честно говоря не понял, это же религиозный праздник и УПЦ живёт по моему тоже по Юлианскому календарю, хотя какая там сейчас церковь не поймёшь. Была УПЦ , которая принадлежала московскому патриархату, была Униатская церковь, потом ещё Автокефальная украинская церковь. Та ли эта церковь которой патриарх Константинопольский даровал томос, не знаю и по какому календарю живёт тоже не знаю.
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