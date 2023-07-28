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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 02:15
Цитата:
------------Марик , твои комменты какие будут ???-----*Reuters: войска Руанды перешли границу с ДР Конго Как сообщило агентство, руандийские подразделения атаковали позиции сил безопасности ДРК.Войска Руанды перешли границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) и вступили на ее территорию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление командования Вооруженных сил ДРК*
111:
------------Марик , твои комменты какие будут ???-----*Reuters: войска Руанды перешли границу с ДР Конго Как сообщило агентство, руандийские подразделения атаковали позиции сил безопасности ДРК.Войска Руанды перешли границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) и вступили на ее территорию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление командования Вооруженных сил ДРК*
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17889
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 05:10
Цитата:
Наш инфлюенсер им не братан, так что истерик не будет
Гога:
войска Руанды перешли границу с ДР Конго
войска Руанды перешли границу с ДР Конго
Наш инфлюенсер им не братан, так что истерик не будет
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 08:56
Цитата:
Это всё грязные трюки американцев. Чтобы всадить нож в спину РФ, во время саммита Россия-Африка отстранили президента Нигера и устроили такой конфликт. Нет американскому империализму!!!
Гога:
войска Руанды перешли границу с ДР Конго
войска Руанды перешли границу с ДР Конго
Это всё грязные трюки американцев. Чтобы всадить нож в спину РФ, во время саммита Россия-Африка отстранили президента Нигера и устроили такой конфликт. Нет американскому империализму!!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 08:58
Ищу работу спичрайтера, это проба пера, может Мария Захарова заметит
(Уважаемые пользователи)
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- Германия
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 11:43
Цитата:
Да, Крым - Российский...
Эл-починно:
Значит Крым Российский.
Значит Крым Российский.
Да, Крым - Российский...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 18:30
Наконец то будем праздновать вместе с немцами
Зеленский подписал закон о переносе даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабряТакже переносятся даты Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября) и Дня Украинской государственности (с 28 июля на 15 июля).
Зеленский подписал закон о переносе даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабряТакже переносятся даты Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября) и Дня Украинской государственности (с 28 июля на 15 июля).
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 18:33
Цитата:
Даже не знаю что это..
Африка, кроме ЮАР наверно, одна страна для меня..
Сами разберутся думаю в своей стране..
Гога:
---------Марик , твои комменты какие будут ???-----*Reuters: войска Руанды перешли границу с ДР Конго Как
---------Марик , твои комменты какие будут ???-----*Reuters: войска Руанды перешли границу с ДР Конго Как
Даже не знаю что это..
Африка, кроме ЮАР наверно, одна страна для меня..
Сами разберутся думаю в своей стране..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 18:39
А Владимир Васильевич создал закон, опять наврав всей России, что будет с 21го года, теперь будет с 18ти и до 31го года, всем на фронт!
(Полноправные пользователи)
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- 10.06.22
- Сообщений:
- 2086
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 18:49
Цитата:
А для меня, только одна страна является материком - Австралия.
Цитата:
А это ещё кто такой?
111:
Африка, кроме ЮАР наверно, одна страна для меня..
Африка, кроме ЮАР наверно, одна страна для меня..
А для меня, только одна страна является материком - Австралия.
Цитата:
111:
А Владимир Васильевич
А Владимир Васильевич
А это ещё кто такой?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4425
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 19:18
Цитата:
На государственном языке- казахском языке.
maxsaf:
на каком языке разговаривает?
на каком языке разговаривает?
На государственном языке- казахском языке.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4425
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 19:22
Цитата:
Это серьёзно: - тут же славяне празднуют, а там католики.
И ручка у него простая - на Складских, в Канцтоварах её оптовая цена - 35 тенге.
111:
с 7 января на 25 декабря Также переносятся даты
с 7 января на 25 декабря Также переносятся даты
Это серьёзно: - тут же славяне празднуют, а там католики.
И ручка у него простая - на Складских, в Канцтоварах её оптовая цена - 35 тенге.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 22:45
Цитата:
-------------Истину глаголешь ! Также и без тебя разберутся в России .
111:
Сами разберутся думаю в своей стране..
Сами разберутся думаю в своей стране..
-------------Истину глаголешь ! Также и без тебя разберутся в России .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 22:52
Цитата:
Одна заковыка есть. Что там, что здесь существует вооружённое вторжение в пределы сопредельного государства. Поэтому выходит , что там , что здесь мировое сообщество должно как то реагировать. Как то не комильфо в 21 веке решать конфликты путём вооружённой агрессии. Я думаю это ко всем государствам относится, хоть к США, хоть к России, хоть к Руанде
Гога:
Также и без тебя разберутся в России .
Также и без тебя разберутся в России .
Одна заковыка есть. Что там, что здесь существует вооружённое вторжение в пределы сопредельного государства. Поэтому выходит , что там , что здесь мировое сообщество должно как то реагировать. Как то не комильфо в 21 веке решать конфликты путём вооружённой агрессии. Я думаю это ко всем государствам относится, хоть к США, хоть к России, хоть к Руанде
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.23 - 22:59
Цитата:
Честно говоря не понял, это же религиозный праздник и УПЦ живёт по моему тоже по Юлианскому календарю, хотя какая там сейчас церковь не поймёшь. Была УПЦ , которая принадлежала московскому патриархату, была Униатская церковь, потом ещё Автокефальная украинская церковь. Та ли эта церковь которой патриарх Константинопольский даровал томос, не знаю и по какому календарю живёт тоже не знаю.
111:
переносе даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря
переносе даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря
Честно говоря не понял, это же религиозный праздник и УПЦ живёт по моему тоже по Юлианскому календарю, хотя какая там сейчас церковь не поймёшь. Была УПЦ , которая принадлежала московскому патриархату, была Униатская церковь, потом ещё Автокефальная украинская церковь. Та ли эта церковь которой патриарх Константинопольский даровал томос, не знаю и по какому календарю живёт тоже не знаю.
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