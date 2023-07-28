Отправлено: - 18:55

saba:

Сломался Жундубаев

юля елиссева:

обращаясь на ТЫ

Цитата:Цитата:Не умеют, особенно высшее - начиная с области, нынешнее руководство работать: - городское хозяйство и строительство в том числе - епархия градоначальника, но никак не областного руководства. Зачем ему лезть не свои дела, у него что областных дел мало - - есть же городской аким - у него полномочии что бы наказать нерадивого строителя выше крыши.Так же и президент - всё решает в ручном режиме, но что то пока не очень получается.Вот такие методы работы с кадрами и порождают - НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ, НЕИНИЦИАТИВНОСТЬ, ОЖИДАНИЕ пинка сверху, ПОФИГИЗМ и ПОХЕРИЗМ, УГОДНИЧЕСТВО и ПОДХАЛМСТВО - всё то, в ЧЁМ критиковал Токаев своих подчинённых и как следствие - плохое управление государством, яркий пример тому - обман и невыполнение указании президента бывшим министром МЧС, когда выгорело более 60 000 гектаров лесного массива.