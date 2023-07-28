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≡ Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать минимальную цену на строительство детских площадок
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47254
Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать минимальную цену на строительство детских площадок
Отправлено: 28.07.23 - 12:51
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- Почему эти горки и качели в таком состоянии? - спросил аким области. И сам ответил: - Потому что некачественные! А почему они такие? Потому что такой проект делают. Это же все оттуда исходит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28370
Re: Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать...
Отправлено: 28.07.23 - 12:51
#1
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Да да них никто не притрагивался

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28370
Re: Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать...
Отправлено: 28.07.23 - 12:52
#2
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И никто не ломал, почему аким так говорит?
Абсолютно новое всё стоит

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28370
Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать минимальную цену на строительство детских площадок
Отправлено: 28.07.23 - 12:53
#3
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Тут скорее их не трогают, потому что голову об бетон можно разбить



[Исправлено: 111, 28.07.2023 - 12:54]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2389
Re: Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать...
Отправлено: 28.07.23 - 14:23
#4
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Сломался Жундубаев, при Архимеде он пришёл, был самостоятельным, когда пришёл Аксакалов , что то ещё трепыхался, но уже сломался. Классический пример, теперь он просто исполнитель воли монарха. Монарх в области может быть только один.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2389
Re: Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать...
Отправлено: 28.07.23 - 14:27
#5
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Про монарха поясню. Отчитывать подчинённого на глазах у публики может только монарх, но никак не думающий руководитель.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3086
Re: Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать...
Отправлено: 28.07.23 - 16:43
#6
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Цитата:
saba:
Отчитывать подчинённого на глазах у публики может только монарх,

монархи так не делают, да ещё и обращаясь на ТЫ. Тут типичное байство.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4425
Re: Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать...
Отправлено: 28.07.23 - 18:55
#7
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Цитата:
saba:
Сломался Жундубаев

Цитата:
юля елиссева:
обращаясь на ТЫ



Не умеют, особенно высшее - начиная с области, нынешнее руководство работать: - городское хозяйство и строительство в том числе - епархия градоначальника, но никак не областного руководства. Зачем ему лезть не свои дела, у него что областных дел мало - - есть же городской аким - у него полномочии что бы наказать нерадивого строителя выше крыши.
Так же и президент - всё решает в ручном режиме, но что то пока не очень получается.
Вот такие методы работы с кадрами и порождают - НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ, НЕИНИЦИАТИВНОСТЬ, ОЖИДАНИЕ пинка сверху, ПОФИГИЗМ и ПОХЕРИЗМ, УГОДНИЧЕСТВО и ПОДХАЛМСТВО - всё то, в ЧЁМ критиковал Токаев своих подчинённых и как следствие - плохое управление государством, яркий пример тому - обман и невыполнение указании президента бывшим министром МЧС, когда выгорело более 60 000 гектаров лесного массива.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1352
Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать минимальную цену на строительство детских площадок
Отправлено: 28.07.23 - 19:12
#8
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Да все областные Акимы лезут в дела города постоянно. И предыдущий и позапрошлый, и до него. Да просто САМЫЕ большие деньги в области выделяются именно областному центру. Отсюда и желание поруководить, покритиковать и т.д. И ездить далеко не надо. У нас аким города же не Собянин, вот и будет так всегда наверное.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4425
Re: Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать...
Отправлено: 28.07.23 - 19:26
#9
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Цитата:
olegggon:
аким города же не Собянин


Наверное, некорректное сравнение: - его надо сравнивать с акимами Астаны и Алма-Аты; - и тот и эти приравнены к самостоятельным субьектам государства подчиняющие по вертикали непосредственно правительству и президенту.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1352
Re: Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать...
Отправлено: 28.07.23 - 22:40
#10
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Цитата:
ACROS:
Наверное, некорректное сравнение: - его надо сравнивать с акимами Астаны и Алма-Аты;

У них Путин мне кажется не лезет в дела Москвы вообще. У нас же и президент и Акимы областей указывают где что строить, где сажать и т.д.
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