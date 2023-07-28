Re: "Почему они до сих пор работают здесь?" - Кумар...

Отправлено: - 19:45

Цитата://Поэтому расторгаем договоры, зато дождемся каких-то добросовестных подрядчиков.//



Удобный повод ВЕЗДЕ расставить СВОИХ людей.

А, интересы людей ?? - да КТО и КОГДА в новом казахстане о них думает ?? Да, НИКТО и НИКОГДА - уже заявлено что сроки заезда жильцов ОТОДВИГАЮТСЯ на два месяца, а там зима - значит ВСЁ переноситься на следующий год.