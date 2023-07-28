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≡ "Это залет" - стая саранчи появилась на полях одного из хозяйств Камыстинского района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47254
"Это залет" - стая саранчи появилась на полях одного из хозяйств Камыстинского района
Отправлено: 28.07.23 - 21:22
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Глава хозяйства, расположенного на землях Клочковского сельского округа, прислал впечатляющее видео в инстаграм "НГ". Написал, что обработок против вредителя ведется недостаточно, что на обращение в райнное подразделение териспекции МСХ ему ответили: препаратов против саранчи уже нет. Мы запросили комментарий по ситуации.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3181
Re: "Это залет" - стая саранчи появилась на полях...
Отправлено: 28.07.23 - 21:22
#1
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Цитата:
В терринспекции отметили, что в связи с физиологической особенностью в данное время саранча не наносит вреда посевам.

Т.е. она уже покушала и не мешайте ей отдыхать?
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