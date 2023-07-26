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"Хотели построить байский уголок" - Сельского акима накажут из-за разрешений на выдачу земли в Костанайской области
"Хотели построить байский уголок" - Сельского акима накажут из-за разрешений на выдачу земли в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47254
"Хотели построить байский уголок" - Сельского акима накажут из-за разрешений на выдачу земли в Костанайской области
Отправлено: 26.07.23 - 18:37
Согласно данным прокуратуры, аким Мичуринского сельского округа Костанайского района Балтабек ЖУМАГАЛИЕВ незаконно подписал разрешение на выдачу земельного массива восьмерым жителям, являющимся родственниками друг другу.
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(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 14.07.13
- Сообщений:
- 46
Re: "Хотели построить байский уголок" - Сельского...
Отправлено: 26.07.23 - 18:37
незаконно подписал разрешение на выдачу земельного массива восьмерым жителям, являющимся родственниками друг другу. так выдал или нет? за что предупреждение?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3086
"Хотели построить байский уголок" - Сельского акима накажут из-за разрешений на выдачу земли в Костанайской области
Отправлено: 27.07.23 - 08:35
обьясните мне, никогда на госслужбе не работавшей, что подразумевает наказание в виде вынесения предупреждения о неполном служебном соотвесивии? Это просто пальчиком пожурили и человек работает дальше как и работал? А что с землёй? Её изъяли? или она так и осталась у людей, хоть и выделена была незаконно? Если акима даже не уволили и землю не забрали, то какой толк от этих заседаний? Вопросов больше чем ответов.
[Исправлено: юля елиссева, 27.07.2023 - 08:36]
[Исправлено: юля елиссева, 27.07.2023 - 08:36]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 492
Re: "Хотели построить байский уголок" - Сельского...
Отправлено: 27.07.23 - 09:43
акима с конфискацией посадить лет на пять. землю изьять из оборота. А я то думаю, что там за забор такой длинный появился. Это напротив соснового массива.Недалеко от Золотого Фазана. Лакомый кусочек, слов нет. И наверняка не бесплатно он подписывал.. Короче на скамейку его.
Ж
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.11.13
- Сообщений:
- 20
Re: "Хотели построить байский уголок" - Сельского...
Отправлено: 27.07.23 - 09:51
Почему НГ не указали фамилий получателей как в тоболинфо!? Фамилии там известные из власти имущих.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1770
Re: "Хотели построить байский уголок" - Сельского...
Отправлено: 27.07.23 - 11:56
Цитата:
Дополнили информацию - по земле и по фамилиям.
Первоначально новость была опубликована на нашей странице в Телеграм, а там лимит на количество знаков. Этот текст редактор и взял на сайт. Сейчас автор статьи добавила моменты, которые не вошли в телеграм-версию.
Житель КСК:
Почему НГ не указали фамилий получателей
Почему НГ не указали фамилий получателей
Дополнили информацию - по земле и по фамилиям.
Первоначально новость была опубликована на нашей странице в Телеграм, а там лимит на количество знаков. Этот текст редактор и взял на сайт. Сейчас автор статьи добавила моменты, которые не вошли в телеграм-версию.
Re: "Хотели построить байский уголок" - Сельского...
Отправлено: 27.07.23 - 13:40
Цитата:
Дело в том что не Аким посёлка это решает а земельная комиссия при Акимате района! Аким тут пятое колесо в решении о выделении земельного участка! Вот и коллизия в законодательстве!
юля елиссева:
А что с землёй? Её изъяли? или она так и осталась у людей, хоть и выделена была незаконно? Если акима
А что с землёй? Её изъяли? или она так и осталась у людей, хоть и выделена была незаконно? Если акима
Дело в том что не Аким посёлка это решает а земельная комиссия при Акимате района! Аким тут пятое колесо в решении о выделении земельного участка! Вот и коллизия в законодательстве!
"Хотели построить байский уголок" - Сельского акима накажут из-за разрешений на выдачу земли в Костанайской области
Отправлено: 27.07.23 - 13:44
Цитата:
За длинным деревянным забором находиться питомник для собак! А тут речь идёт о посёлке Алтынсарино (Альжанка)..захолустье возле кирпичного (бывшего)завода!
[Исправлено: Gljuk, 27.07.2023 - 14:01]
рихард:
А я то думаю, что там за забор такой длинный появился.
А я то думаю, что там за забор такой длинный появился.
За длинным деревянным забором находиться питомник для собак! А тут речь идёт о посёлке Алтынсарино (Альжанка)..захолустье возле кирпичного (бывшего)завода!
[Исправлено: Gljuk, 27.07.2023 - 14:01]
О
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 26
Re: "Хотели построить байский уголок" - Сельского...
Отправлено: 27.07.23 - 13:47
Аким или не компеиентен или валяет этого как его? ВАНЬКУ!! ОН подписывает распоряжение о выделении участка, так что именно он выдаёт землю, комиссия одобряет, короче землю забрали или нет? Если нет то ГРОШ цена этому диссовету
Re: "Хотели построить байский уголок" - Сельского...
Отправлено: 28.07.23 - 20:15
Цитата:
Ещё раз пишу что не аким Мичурина решает кому выделять земли сельхозназначения для ИЖС! Земельная комиссия рассматривает и проверяет очерёдность выделения земельного участка под ИЖС. это коллегиальное решение комиссии.
ОГПУ:
Аким или не компеиентен или валяет этого как его? ВАНЬКУ!
Аким или не компеиентен или валяет этого как его? ВАНЬКУ!
Ещё раз пишу что не аким Мичурина решает кому выделять земли сельхозназначения для ИЖС! Земельная комиссия рассматривает и проверяет очерёдность выделения земельного участка под ИЖС. это коллегиальное решение комиссии.
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