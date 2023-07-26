Отправлено: - 13:40

юля елиссева:

А что с землёй? Её изъяли? или она так и осталась у людей, хоть и выделена была незаконно? Если акима

Цитата:Дело в том что не Аким посёлка это решает а земельная комиссия при Акимате района! Аким тут пятое колесо в решении о выделении земельного участка! Вот и коллизия в законодательстве!