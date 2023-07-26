Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
История поиска работы в городе Кустанай
История поиска работы в городе Кустанай
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47254
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 26.07.23 - 17:52
Пару лет назад был у меня период отсутствия работы сроком в 4 месяца. Не вызывали на основную работу. Пробовал устроится инженером на автомобильный завод, предложили 114 тыс. тенге. При экскурсии по заводу не видел, чтобы автомобили собирались... Отказался.
Читать новость
Читать новость
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.12.16
- Сообщений:
- 297
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 27.07.23 - 15:37
И для чего все это производят,чтобы отомстить кому-то? Почему ,как я заметил,в наших сервисах очень часто встречается пренебрежительное отвратное отношение к клиенту с посылом его надурить и наказать?
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.12.16
- Сообщений:
- 297
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 27.07.23 - 15:40
Ещё был период,когда анерабосее время занимался извозом через индрайвер. Больше для понимания насколько мне это подходит и что из этого можно извлечь. У меня выходила маржа 40-45%. Я не гнался за прибылью. Пытался оптимизировать расходы. И выходило в час по 500-1000 тг
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 27.07.23 - 19:34
К автоэлектрику просто так не попадёшь,только по записи,нормальное СТО то же самое,строителей найти хороших то же проблема,хорошие специалисты постоянно заняты на год вперёд,продавцов себе на работу недавно искал недели 3 наверное и только у автора проблема с трудоустройством.
Кстати я так и не понял по поводу Chocofood,зачем открывать ИП, для того что бы развозить еду из ресторанов?
Кстати я так и не понял по поводу Chocofood,зачем открывать ИП, для того что бы развозить еду из ресторанов?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 104
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 27.07.23 - 23:07
Цитата:
без опыта работы возьмёте?
а вообще ситуация та ещё. работодатели сталкиваются с острой нехваткой качественных работников. работники - качественных работодателей.
[Исправлено: Карачун, 27.07.2023 - 23:16]
ПолиграфЪ Боярышников:
Требуются на работу: Сметчики.зарплата от 350 000. Газоэлектросварщики.310 000 Электрики.250 000 Сантехники.220 000 Рабочие строительных специальностей! Плиточники,отделочники,штукатуры маляры. Заработная плата от выработки сменной нормы!
Требуются на работу: Сметчики.зарплата от 350 000. Газоэлектросварщики.310 000 Электрики.250 000 Сантехники.220 000 Рабочие строительных специальностей! Плиточники,отделочники,штукатуры маляры. Заработная плата от выработки сменной нормы!
без опыта работы возьмёте?
а вообще ситуация та ещё. работодатели сталкиваются с острой нехваткой качественных работников. работники - качественных работодателей.
[Исправлено: Карачун, 27.07.2023 - 23:16]
L
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.02.13
- Сообщений:
- 347
Re: История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 28.07.23 - 10:52
История стара как мир...
Сначала чтобы не было оффтопика, автору:
25летний стаж +20лет начала пути, Вам 45+, может это и жестоко, но главный посыл такой - У вас должен быть "уникальный навык" / узкая специализация, в которой нуждается работодатель / опыт работы в такой организации, где больше не выпускают специалистов. Будем откровенны 30-40лет с опытом 5-15лет и 45-55лет с опытом 20-35лет. Выберут более молодого. И да, в 90% молодым проще управлять / взять нового / найти замену... это не мысли, они реально так рассуждают, что отделы кадров, что руководители.
Человек в 50+лет вообще попадает в зону риска (моё личное мнение и наблюдение), многие вакансии по возрастным (обучаемости, новая техника/технология и пр.) и физическим данным (у нас же как, берут охранником/дворником, кладовщиком/грузчиком, менеджером/водителем, водителем/экспедитором). Так что администрация организаций тоже "хитрят".
Сразу хочу сказать, считаю, что КАЖДЫЙ может осваивать новое и обучаться, есть и уникальные случаи, где сотрудник и в пенсионном возрасте в силу желания или потребности, становится востребованным, но таких случаев единицы. Да и среди молодых лентяев хоть отбавляй, но у них есть "время" и поблажки "выпускники/новички25-30лет".
Потеря работы, также как и устройство/переход на новую работу это всегда стресс. Автор поста судя по ситуации "прочувствовал" как это бывает.
И у меня была ситуация похожая, работал за 150-170тыс., после всех расходов, не хватало денег, чтобы откладывает хоть немного (на чёрный день). 4-5 месяцев стресса и обучения / желания, а так если вспомнить, то и весь год приобретения навыков. Днём работаю, вечером семья, ближе к ночи по 4-5 часов (до 2х ночи в среднем) обучения. Недосып конечно был, вырубало на выходных. Как итог денег сейчас хватает, чтобы и семью содержать/расходы/отложить, ну и жена молодец, и работает, и всегда поддержит - это очень важно. Даже скорее поддержка супругов друг друга важнее всего.
Без обид для автора, не увидел в новости ни одного места работы для специалиста с 25летним стажем работы по технич.специальности. Может стоило искать работу по своей специализации, а не впадать в крайности и идти на должности, которые вообще не учитывают ваш опыт работы (который я полагаю несомненно есть, даже если быть рядовым инженером и отсидеть 20 лет в какой-то конторе, что то да отложится в навыках).
Ещё не понял сезонная работа у вас? Такая же и оплачиваться должна соответственно, раз вы теряете заработок в определенные месяца. А что вы будете делать, если вам и однажды не перезвонят и не пригласят на "основное место" работы.
Мое мнение: Курьер/доставка - работа для молодых/студентов или таксистов, по поводу завода, знаю, что им подымают зарплату постепенно, кормят, да и жильё вроде дают (но это не точно). Да и вы туда пошли (с 25летним стажем) не станки ЧПУ настраивать (кстати часто таких ищут, Челябинцы вроде готовят таких), а на должность вообще без каких либо навыков и на что вы рассчитывали?
Типа в вашей сфере не работал, спец.опыта нет, в таком случае и зарплата новичка/студента.
P.S.: чувствуете, что ваша профессия становится невостребованной, лучше готовьтесь заранее. Самый верный признак узнать - нет хорошей зарплаты или её вообще не указывают. Смотрите, например, хедхантеркз.
Накатал как будто выплакался
Всем добра.
Сначала чтобы не было оффтопика, автору:
25летний стаж +20лет начала пути, Вам 45+, может это и жестоко, но главный посыл такой - У вас должен быть "уникальный навык" / узкая специализация, в которой нуждается работодатель / опыт работы в такой организации, где больше не выпускают специалистов. Будем откровенны 30-40лет с опытом 5-15лет и 45-55лет с опытом 20-35лет. Выберут более молодого. И да, в 90% молодым проще управлять / взять нового / найти замену... это не мысли, они реально так рассуждают, что отделы кадров, что руководители.
Человек в 50+лет вообще попадает в зону риска (моё личное мнение и наблюдение), многие вакансии по возрастным (обучаемости, новая техника/технология и пр.) и физическим данным (у нас же как, берут охранником/дворником, кладовщиком/грузчиком, менеджером/водителем, водителем/экспедитором). Так что администрация организаций тоже "хитрят".
Сразу хочу сказать, считаю, что КАЖДЫЙ может осваивать новое и обучаться, есть и уникальные случаи, где сотрудник и в пенсионном возрасте в силу желания или потребности, становится востребованным, но таких случаев единицы. Да и среди молодых лентяев хоть отбавляй, но у них есть "время" и поблажки "выпускники/новички25-30лет".
Потеря работы, также как и устройство/переход на новую работу это всегда стресс. Автор поста судя по ситуации "прочувствовал" как это бывает.
И у меня была ситуация похожая, работал за 150-170тыс., после всех расходов, не хватало денег, чтобы откладывает хоть немного (на чёрный день). 4-5 месяцев стресса и обучения / желания, а так если вспомнить, то и весь год приобретения навыков. Днём работаю, вечером семья, ближе к ночи по 4-5 часов (до 2х ночи в среднем) обучения. Недосып конечно был, вырубало на выходных. Как итог денег сейчас хватает, чтобы и семью содержать/расходы/отложить, ну и жена молодец, и работает, и всегда поддержит - это очень важно. Даже скорее поддержка супругов друг друга важнее всего.
Без обид для автора, не увидел в новости ни одного места работы для специалиста с 25летним стажем работы по технич.специальности. Может стоило искать работу по своей специализации, а не впадать в крайности и идти на должности, которые вообще не учитывают ваш опыт работы (который я полагаю несомненно есть, даже если быть рядовым инженером и отсидеть 20 лет в какой-то конторе, что то да отложится в навыках).
Ещё не понял сезонная работа у вас? Такая же и оплачиваться должна соответственно, раз вы теряете заработок в определенные месяца. А что вы будете делать, если вам и однажды не перезвонят и не пригласят на "основное место" работы.
Мое мнение: Курьер/доставка - работа для молодых/студентов или таксистов, по поводу завода, знаю, что им подымают зарплату постепенно, кормят, да и жильё вроде дают (но это не точно). Да и вы туда пошли (с 25летним стажем) не станки ЧПУ настраивать (кстати часто таких ищут, Челябинцы вроде готовят таких), а на должность вообще без каких либо навыков и на что вы рассчитывали?
Типа в вашей сфере не работал, спец.опыта нет, в таком случае и зарплата новичка/студента.
P.S.: чувствуете, что ваша профессия становится невостребованной, лучше готовьтесь заранее. Самый верный признак узнать - нет хорошей зарплаты или её вообще не указывают. Смотрите, например, хедхантеркз.
Накатал как будто выплакался
Всем добра.
Re: История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 28.07.23 - 13:28
Цитата:
Конечно идите и не слушайте не кого. А то на советовали( работы мол валом, вон сварщики нужны, вахтовики.) блин да в гробу я видел на вахтах жить в вагончиках. Уж лучше рядом с домом в офисе за 150 000.
denfostr:
Думаю уйти в сервис связанный с электроникой и программированием.
Думаю уйти в сервис связанный с электроникой и программированием.
Конечно идите и не слушайте не кого. А то на советовали( работы мол валом, вон сварщики нужны, вахтовики.) блин да в гробу я видел на вахтах жить в вагончиках. Уж лучше рядом с домом в офисе за 150 000.
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 28.07.23 - 13:47
Один сварщик варит на улице трубы канализационые за 300 000. А другой сварщик в чистом цеху, в чистой робе изделия за 500 000. Во второй вариант фиг устроишся , занято.
Так же и водитель. Один в мазуте каждый день на КАМАЗе за 300. А другой на иномарке всегда чистый с кондиционером катается за 500.
И тд.. То что там пишут в олх на счёт работы, это всё в топку. На хорошую работу без связей не устроится.
[Исправлено: Vit, 28.07.2023 - 12:52]
Так же и водитель. Один в мазуте каждый день на КАМАЗе за 300. А другой на иномарке всегда чистый с кондиционером катается за 500.
И тд.. То что там пишут в олх на счёт работы, это всё в топку. На хорошую работу без связей не устроится.
[Исправлено: Vit, 28.07.2023 - 12:52]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2386
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 28.07.23 - 14:37
У каждого свой выбор, есть один анекдот. Прислали ученика к сантехнику и вот прорвало канализацию. Стоят перед колодцем мастер и ученик, мастер говорит, ну давай. Ученик замялся. мастер прыгает в д..мо, потом выныривает и говорит, ключ подай. После говорит учись сынок , а то так и будешь ключи подавать. Я сейчас тоже в вынужденном отпуске, с правами проблемы пока, но за это время мониторил работу, есть работа,даже много работы, мне 50+ можно найти, чтобы с голоду не помереть
(Пользователи)
- Регистрация:
- 04.10.22
- Сообщений:
- 3
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 28.07.23 - 16:36
Инженер это сильно сказано, где-то интервью у него кн брали, он в России гастарбайтером полжизни провел, а в свободные недели флудил в чатах разных.
[Исправлено: Gljuk, 28.07.2023 - 17:03]
[Исправлено: Gljuk, 28.07.2023 - 17:03]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 319
Re: История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 28.07.23 - 17:52
Цитата:
Чтобы не платить 1,5%-3% от ФОТ. Так они заключили договор с "таксистом" он сам за себя платит.
Добринцофф:
Чтобы не платить 1,5%-3% от ФОТ. Так они заключили договор с "таксистом" он сам за себя платит.
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 28.07.23 - 20:11
Цитата:
Супер!А я вот на упрощёнке то же не хочу 3% платить ,могу я сказать продавцам открывайте каждый сам себе ИП приходите на работу, торгуйте и сами налоги платите?
5555:
Чтобы не платить 1,5%-3% от ФОТ. Так они заключили договор с "таксистом" он сам за себя платит.
Чтобы не платить 1,5%-3% от ФОТ. Так они заключили договор с "таксистом" он сам за себя платит.
Супер!А я вот на упрощёнке то же не хочу 3% платить ,могу я сказать продавцам открывайте каждый сам себе ИП приходите на работу, торгуйте и сами налоги платите?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2086
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 28.07.23 - 20:31
Цитата:
Я думаю можно, только тогда это будут уже не ваши работники, а значит и сами будут решать, достаточно заработали на сегодня или нет.
ПС- но будут и плюсы - больничный платить не нужно.
[Исправлено: Эл-починно, 28.07.2023 - 20:32]
Добринцофф:
Супер!А я вот на упрощёнке то же не хочу 3% платить ,могу я сказать продавцам открывайте каждый сам себе ИП приходите на работу, торгуйте и сами налоги платите?
Супер!А я вот на упрощёнке то же не хочу 3% платить ,могу я сказать продавцам открывайте каждый сам себе ИП приходите на работу, торгуйте и сами налоги платите?
Я думаю можно, только тогда это будут уже не ваши работники, а значит и сами будут решать, достаточно заработали на сегодня или нет.
ПС- но будут и плюсы - больничный платить не нужно.
[Исправлено: Эл-починно, 28.07.2023 - 20:32]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать