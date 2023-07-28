Отправлено: - 20:00

Vit:

Vit

Цитата:Согласно в вами на 100%! Но почему то в жизни бывает почему то по другому. Знала человека работавшая в прошлом судьёй потом работала адвокатом... была умницей..учила всех но в спешке перебегала дорогу и нет больше её...прям рок