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≡ Кто может получить не менее 40 567 тенге от государства, чтобы собрать ребёнка в школу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47254
Кто может получить не менее 40 567 тенге от государства, чтобы собрать ребёнка в школу
Отправлено: 28.07.23 - 19:37
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Более 400 тысяч детей в Казахстане получат материальную помощь для подготовки к школе, сообщили в Министерстве просвещения. Родители и дети смогут самостоятельно выбрать и купить школьную форму и канцтовары.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4425
Re: Кто может получить не менее 40 567 тенге от государства,...
Отправлено: 28.07.23 - 19:37
#1
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Навряд ли на эти 40 567 тенге можно купить КАЧЕСТВЕННЫЕ товары, даже на одного ребёнка.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1296
Re: Кто может получить не менее 40 567 тенге от государства,...
Отправлено: 28.07.23 - 19:54
#2
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Цитата:
”Денежные средства будут предоставляться родителям для того, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь, канцтовары. Принятые изменения позволят родителям и детям самостоятельно выбрать поставщиков и исключит предоставление некачественных товаров”, – отметил заместитель председателя Комитета по охране прав детей Жолдас Батырхан.
ж
Не надо забывать что некоторые родители могут и пропить эти средства.Не лучше ли будет купить необходимые вещи и передать их ученикам из рук в руки
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