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Кто может получить не менее 40 567 тенге от государства, чтобы собрать ребёнка в школу
Кто может получить не менее 40 567 тенге от государства, чтобы собрать ребёнка в школу
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