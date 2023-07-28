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”Денежные средства будут предоставляться родителям для того, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь, канцтовары. Принятые изменения позволят родителям и детям самостоятельно выбрать поставщиков и исключит предоставление некачественных товаров”, – отметил заместитель председателя Комитета по охране прав детей Жолдас Батырхан.

Цитата:Не надо забывать что некоторые родители могут и пропить эти средства.Не лучше ли будет купить необходимые вещи и передать их ученикам из рук в руки