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≡ "Почему они до сих пор работают здесь?" - Кумар Аксакалов требует сменить подрядчика, дома которого построены на 95%
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47254
"Почему они до сих пор работают здесь?" - Кумар Аксакалов требует сменить подрядчика, дома которого построены на 95%
Отправлено: 28.07.23 - 19:45
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Аким Костаная доказывал - у застройщика на каждом доме такой остаток, что если акимат с ними расторгнет договор, то никто не возьмется достраивать дома. Но Кумар Аксакалов был непреклонен.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4425
Re: "Почему они до сих пор работают здесь?" - Кумар...
Отправлено: 28.07.23 - 19:45
#1
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Цитата://Поэтому расторгаем договоры, зато дождемся каких-то добросовестных подрядчиков.//

Удобный повод ВЕЗДЕ расставить СВОИХ людей.
А, интересы людей ?? - да КТО и КОГДА в новом казахстане о них думает ?? Да, НИКТО и НИКОГДА - уже заявлено что сроки заезда жильцов ОТОДВИГАЮТСЯ на два месяца, а там зима - значит ВСЁ переноситься на следующий год.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6233
Re: "Почему они до сих пор работают здесь?" - Кумар...
Отправлено: 28.07.23 - 20:50
#2
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Создаётся впечатление,что выживает старого мэра, много придирается на пустом месте, другое на ум не идет
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