Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать минимальную цену на строительство детских площадок
Отправлено: 28.07.23 - 12:51
- Почему эти горки и качели в таком состоянии? - спросил аким области. И сам ответил: - Потому что некачественные! А почему они такие? Потому что такой проект делают. Это же все оттуда исходит. Читать новость
Сломался Жундубаев, при Архимеде он пришёл, был самостоятельным, когда пришёл Аксакалов , что то ещё трепыхался, но уже сломался. Классический пример, теперь он просто исполнитель воли монарха. Монарх в области может быть только один.
Не умеют, особенно высшее - начиная с области, нынешнее руководство работать: - городское хозяйство и строительство в том числе - епархия градоначальника, но никак не областного руководства. Зачем ему лезть не свои дела, у него что областных дел мало - - есть же городской аким - у него полномочии что бы наказать нерадивого строителя выше крыши. Так же и президент - всё решает в ручном режиме, но что то пока не очень получается. Вот такие методы работы с кадрами и порождают - НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ, НЕИНИЦИАТИВНОСТЬ, ОЖИДАНИЕ пинка сверху, ПОФИГИЗМ и ПОХЕРИЗМ, УГОДНИЧЕСТВО и ПОДХАЛМСТВО - всё то, в ЧЁМ критиковал Токаев своих подчинённых и как следствие - плохое управление государством, яркий пример тому - обман и невыполнение указании президента бывшим министром МЧС, когда выгорело более 60 000 гектаров лесного массива.
Да все областные Акимы лезут в дела города постоянно. И предыдущий и позапрошлый, и до него. Да просто САМЫЕ большие деньги в области выделяются именно областному центру. Отсюда и желание поруководить, покритиковать и т.д. И ездить далеко не надо. У нас аким города же не Собянин, вот и будет так всегда наверное.
Наверное, некорректное сравнение: - его надо сравнивать с акимами Астаны и Алма-Аты; - и тот и эти приравнены к самостоятельным субьектам государства подчиняющие по вертикали непосредственно правительству и президенту.
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