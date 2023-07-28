Отправлено: - 15:00

ПолиграфЪ Боярышников:



Цитата:В ДТП всегда всё происходит внезапно. Вроде секунду назад не кого не было, а потом бац машина/ человек откуда то появился. Поэтому детям сто раз говорил. Не надейся что автомобиль вовремя остановится, лучше оглянись, пропусти..