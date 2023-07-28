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≡ Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать минимальную цену на строительство детских площадок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47250
Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать минимальную цену на строительство детских площадок
Отправлено: 28.07.23 - 12:51
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- Почему эти горки и качели в таком состоянии? - спросил аким области. И сам ответил: - Потому что некачественные! А почему они такие? Потому что такой проект делают. Это же все оттуда исходит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28367
Re: Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать...
Отправлено: 28.07.23 - 12:51
#1
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Да да них никто не притрагивался

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28367
Re: Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать...
Отправлено: 28.07.23 - 12:52
#2
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И никто не ломал, почему аким так говорит?
Абсолютно новое всё стоит

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28367
Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать минимальную цену на строительство детских площадок
Отправлено: 28.07.23 - 12:53
#3
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Тут скорее их не трогают, потому что голову об бетон можно разбить



[Исправлено: 111, 28.07.2023 - 12:54]
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2385
Re: Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать...
Отправлено: 28.07.23 - 14:23
#4
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Сломался Жундубаев, при Архимеде он пришёл, был самостоятельным, когда пришёл Аксакалов , что то ещё трепыхался, но уже сломался. Классический пример, теперь он просто исполнитель воли монарха. Монарх в области может быть только один.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2385
Re: Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать...
Отправлено: 28.07.23 - 14:27
#5
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Про монарха поясню. Отчитывать подчинённого на глазах у публики может только монарх, но никак не думающий руководитель.
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