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≡ В неположенном месте - Пешехода насмерть сбили в районе КЖБИ в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47250
В неположенном месте - Пешехода насмерть сбили в районе КЖБИ в Костанае
Отправлено: 28.07.23 - 14:14
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ДТП произошло вчера, 27 июля, около 23:00. Неподалеку от пересечения пр. Абая и ул. Чкалова 38-летний водитель автомашины «Тойота» наехал на мужчину, который пересекал дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался на месте ДТП.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1293
Re: В неположенном месте - Пешехода насмерть сбили в районе КЖБИ...
Отправлено: 28.07.23 - 14:14
#1
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Цитата:
Со слов водителя, пешеход на дороге появился внезапно, после чего он принял меры по экстренному торможению. Однако наезда избежать не удалос

Источник:


Дорога прекрасно освещённая..что ещё надо? Не соблюдал скоростной режим! .Тормозной путь метров 50...и человека нет
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12895
Re: В неположенном месте - Пешехода насмерть сбили в районе КЖБИ...
Отправлено: 28.07.23 - 15:00
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

В ДТП всегда всё происходит внезапно. Вроде секунду назад не кого не было, а потом бац машина/ человек откуда то появился. Поэтому детям сто раз говорил. Не надейся что автомобиль вовремя остановится, лучше оглянись, пропусти..
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