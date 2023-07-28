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≡ "Тобол" и "Базель" выдали голевой триллер в матче с двумя удалениями
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47250
"Тобол" и "Базель" выдали голевой триллер в матче с двумя удалениями
Отправлено: 28.07.23 - 10:37
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Хозяева повели в счете первыми. На 25 минуте их вывел вперед Тьерно Барри. Со счетом 1:0 команды ушли на перерыв. Но больше забить футболисты "Базеля" не смогди. Во втором тайме шанс сравнять был у Рамазана Оразова.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1350
Re: "Тобол" и "Базель" выдали голевой...
Отправлено: 28.07.23 - 10:37
#1
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У «Базеля» рейтинг УЕФА - 26, выше «Арсенала». У «Тобола» - 224. Разрыв почти 200 позиций. Молодцы, утёрли нос европейцам. Не смогли финские визовые подляны помешать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28367
Re: "Тобол" и "Базель" выдали голевой...
Отправлено: 28.07.23 - 12:55
#2
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Жестко, очень
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