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История стара как мир...Сначала чтобы не было оффтопика, автору:25летний стаж +20лет начала пути, Вам 45+, может это и жестоко, но главный посыл такой - У вас должен быть "уникальный навык" / узкая специализация, в которой нуждается работодатель / опыт работы в такой организации, где больше не выпускают специалистов. Будем откровенны 30-40лет с опытом 5-15лет и 45-55лет с опытом 20-35лет. Выберут более молодого. И да, в 90% молодым проще управлять / взять нового / найти замену... это не мысли, они реально так рассуждают, что отделы кадров, что руководители.Человек в 50+лет вообще попадает в зону риска (моё личное мнение и наблюдение), многие вакансии по возрастным (обучаемости, новая техника/технология и пр.) и физическим данным (у нас же как, берут охранником/дворником, кладовщиком/грузчиком, менеджером/водителем, водителем/экспедитором). Так что администрация организаций тоже "хитрят".Сразу хочу сказать, считаю, что КАЖДЫЙ может осваивать новое и обучаться, есть и уникальные случаи, где сотрудник и в пенсионном возрасте в силу желания или потребности, становится востребованным, но таких случаев единицы. Да и среди молодых лентяев хоть отбавляй, но у них есть "время" и поблажки "выпускники/новички25-30лет".Потеря работы, также как и устройство/переход на новую работу это всегда стресс. Автор поста судя по ситуации "прочувствовал" как это бывает.И у меня была ситуация похожая, работал за 150-170тыс., после всех расходов, не хватало денег, чтобы откладывает хоть немного (на чёрный день). 4-5 месяцев стресса и обучения / желания, а так если вспомнить, то и весь год приобретения навыков. Днём работаю, вечером семья, ближе к ночи по 4-5 часов (до 2х ночи в среднем) обучения. Недосып конечно был, вырубало на выходных. Как итог денег сейчас хватает, чтобы и семью содержать/расходы/отложить, ну и жена молодец, и работает, и всегда поддержит - это очень важно. Даже скорее поддержка супругов друг друга важнее всего.Без обид для автора, не увидел в новости ни одного места работы для специалиста с 25летним стажем работы по технич.специальности. Может стоило искать работу по своей специализации, а не впадать в крайности и идти на должности, которые вообще не учитывают ваш опыт работы (который я полагаю несомненно есть, даже если быть рядовым инженером и отсидеть 20 лет в какой-то конторе, что то да отложится в навыках).Ещё не понял сезонная работа у вас? Такая же и оплачиваться должна соответственно, раз вы теряете заработок в определенные месяца. А что вы будете делать, если вам и однажды не перезвонят и не пригласят на "основное место" работы.Мое мнение: Курьер/доставка - работа для молодых/студентов или таксистов, по поводу завода, знаю, что им подымают зарплату постепенно, кормят, да и жильё вроде дают (но это не точно). Да и вы туда пошли (с 25летним стажем) не станки ЧПУ настраивать (кстати часто таких ищут, Челябинцы вроде готовят таких), а на должность вообще без каких либо навыков и на что вы рассчитывали?Типа в вашей сфере не работал, спец.опыта нет, в таком случае и зарплата новичка/студента.P.S.: чувствуете, что ваша профессия становится невостребованной, лучше готовьтесь заранее. Самый верный признак узнать - нет хорошей зарплаты или её вообще не указывают. Смотрите, например, хедхантеркз.Накатал как будто выплакалсяВсем добра.