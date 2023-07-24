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≡ Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47247
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 24.07.23 - 16:03
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Ономастической бред или куръезный промах господ безымянных ономастов в своем сектантском порыве переименовать улицы в поселке Затобольск и поселке Заречный. Поселком называю, потому что до статуса города ему ещё расти и расти
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
297
Ономастические куръезы безымянной секты ономастов в поселках Заречный и Затоболовка
Отправлено: 28.07.23 - 08:47
#45
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А кого вы имеете ввиду ,называя"колониальные русские" немку Екатерину 2?или еврея Берию и Сталина? Кого конкретно? Я вот ,например адвгеец. Я русский по вашему?
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