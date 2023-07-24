Отправлено: - 12:26

maxsaf:

Конечно, чтобы на это больше не отвлекаться, а все силы бросить к примеру, на завод по производству телевизоров

maxsaf:

ну как можно всерьёз эти бесконечные новости насчёт переименований воспринимать

maxsaf:

ак и вожди, которые, после них, тоже что-то не задерживаются

maxsaf:

поэтому надо названия нейтральные давать, цветочки там всякие, тюльпанчики

maxsaf:

А у вас кто и что занял? У кого отвоевали?

Цитата:у нас в отличии от канады странная системаономастическая комиссия отдельно-производство отдельно-жкх отдельно))они не связаны между собойесли у вас без улицы в честь принцов уильямов и королей чарльзов ничего не делают на ближайшем заводето это беда беда)Цитата:можно не восприниматьа почитать новости про канаду к примеру)че там скандал с извинениями перед титульными жителями канады набирает оборот?вон даже голливуд подключается даже фильму засняли акурат по горчим следам)))Цитата:улица назарбаева у нас естьпока держится)Цитата:ну предложите у вас улицу чарльза в третью цветочную переименоватьпосмотрим на сколько быстро вам скажут "украинен гоу хоум до хаты в житомир")))Цитата:у колониальных русскихразве нет?россия потеряла свои колониальные позиции в восточной Европе, кавказе и центральной азиипоэтому логично что памятники и названия меняются на приемлемые или на западе тоже плохо поступают что памятники колумбам сносят?))