Цитата:"При этом глава Минпросвещения добавил, что сейчас поставлена задача перед всеми управлениями образования и организациями образования провести разъяснительную работу среди родителей, что делать этого совершенно нельзя без согласования с профильным ведомством. Он отметил, что это делается, в первую очередь, ради безопасности детей". Совершенно непонятно это запрет, на который юридически нет права у Минпросвещения или это просто задача перед управлениями. в общем очередная неудавшаяся непонятка от наших чиновников. И опять таки вспоминается незабвенный Черномырдин с его фразой: Хотели как лучше, а получилось , как всегда".
Да именно при том. Весь этот сыр-бор разгорелся именно из-за того, что кому-то не понравилось, что детей свозили на отдых в Крым. Скандал закатили на всю страну. Не в Турцию, не в Египет, не в Эмираты... Туда - можно. А в Россию - "нельзя". Вот чиновники и подсуетились. И я уверен, что запрет будет действовать исключительно на поездки в Россию. В другие страны - "не заметят".
Skeptic: отдых в Крым. Скандал закатили на всю страну. Не в Турцию, не в Египет, не в Эмираты... Туда - можно. А в Россию - "нельзя".
У пользователя от казахофобии крышу сносит. Что уже начинает врать, что Крым это Россия.. Где то у себя продолжай, а Казахстан не признал Крым Россией, как и оккупированную Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и остальные области, являющиеся Украиной. Так что опять врать нам не надо! Уже при вранье используешь самое последнее - детей!
111: Что уже начинает врать, что Крым это Россия..
Казахофобия, или страх перед Казахстаном и казахстанцами, является формой предвзятости и нетерпимости, которая может иметь различные проявления, включая неправильные суждения и ненависть по отношению к казахстанцам или культуре Казахстана. Что касается утверждения о Крыме, то статус Крыма действительно является сложной и спорной темой. В 2014 году Россия присоединила Крым после проведения спорного референдума, который был признан незаконным международным сообществом и не признается большинством стран, включая большинство стран Европейского союза и США. ООН также не признает этот референдум и подтверждает территориальную целостность Украины, включая Крым. Позиция каждого человека по этому вопросу может быть связана с его личными убеждениями, информацией, образованием, мнениями окружающих, и, иногда, с предвзятостью. В любом случае, важно помнить, что государственные и международные вопросы часто сложны и не всегда можно однозначно сказать "правильно" или "неправильно" без глубокого понимания и анализа ситуации со всех сторон. Рекомендуется открыто обсуждать такие темы, обменяться точками зрения и искать объективную информацию, чтобы сформировать сбалансированное мнение. ПС - проверочный вопрос, на каком языке и с документами какой стран люди там живут и общаются? Ещё Трамп сказал, на каком языке люди там разговаривают, на русском. Значит Крым Российский. мсточник
saba: Но это же глупо, ехать туда , где возможен взрыв бомбы или прилёт ракеты или атака дронов, да ещё с детьми.
попробуйте на мгновение представить что вы руководитель страны. представили? буде у вас возможность выбора, хотелось бы вам чтобы среди граждан страны были глупые люди? по-мне пускай себе едут, и как раз таки желательно со своими детьми.
Я конечно понимаю, что любой американец для вас жителей Германии Бог, но вот мне только не надо говорить, что он где то лично что то сказал , написал, написил, наклал и тд, и выдавать за официальную позицию Штатов. Даже твоя страна не признала Крым российским. А ты все провоцируешь из за бугра и провоцируешь, сталкивая лбами славян. Не надоело вам их стравливать?
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