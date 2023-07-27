Re: Изничтожить нелегального вселенца! - Растения, появившиеся...

Отправлено: - 01:16

5 часов назад, источник: Аргументы и фактыКто обязан по закону убирать ядовитый борщевик? Борщевик Сосновского чрезвычайно опасен для человека во второй половине лета. Об этом заявили в Россельхознадзоре.Как надо бороться с борщевиком? Там назвали три способа борьбы с агрессивным сорняком. Выбор метода напрямую зависит от площади поражения земли. При единичных случаях, нужно проводить ручную прополку, подрезать корни скашивать надземную часть растения. При малочисленной популяции (от 100 до 1000 растений) потребуется несколько методов: подрезка корней;скашивание надземной массы косой или сенокосилкой;в ранний период развития растений — химическая обработка баковой смесью на основе изопропиламинной соли глифосата и диметиламинной соли дозе 5 кг/га.