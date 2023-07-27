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≡ Изничтожить нелегального вселенца! - Растения, появившиеся под башкирскими соснами в Костанае, подозрительно похожи на борщевик
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47246
Изничтожить нелегального вселенца! - Растения, появившиеся под башкирскими соснами в Костанае, подозрительно похожи на борщевик
Отправлено: 27.07.23 - 13:57
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Спустя какое-то время после массовой посадки хвойных деревьев в Костанае внимательные горожане стали замечать в приствольных кругах всходы крупнолистных растений, явно не местных, а приехавших вместе с соснами. Эти безбилетные пассажиры вызвали подозрения - а не борщевик ли это, наводящий ужас на жителей некоторых стран, в том числе и России, откуда сосенки прибыли?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28362
Re: Изничтожить нелегального вселенца! - Растения, появившиеся...
Отправлено: 27.07.23 - 13:57
#1
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Интересно..
Не знал, что с него борщ варят..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7839
Re: Изничтожить нелегального вселенца! - Растения, появившиеся...
Отправлено: 28.07.23 - 01:16
#2
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5 часов назад, источник: Аргументы и фактыКто обязан по закону убирать ядовитый борщевик? Борщевик Сосновского чрезвычайно опасен для человека во второй половине лета. Об этом заявили в Россельхознадзоре.Как надо бороться с борщевиком? Там назвали три способа борьбы с агрессивным сорняком. Выбор метода напрямую зависит от площади поражения земли. При единичных случаях, нужно проводить ручную прополку, подрезать корни скашивать надземную часть растения. При малочисленной популяции (от 100 до 1000 растений) потребуется несколько методов: подрезка корней;скашивание надземной массы косой или сенокосилкой;в ранний период развития растений — химическая обработка баковой смесью на основе изопропиламинной соли глифосата и диметиламинной соли дозе 5 кг/га.
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