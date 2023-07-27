Отправлено: - 23:41

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Придумали сарайчик поставить посреди двора? Если каждый так строить начнёт, добром точно не кончится. Вон

Цитата:Завтра после обеда посмотрим..Заявил предприниматель, который с дома принимает в парикмахерскую, нет отдельного входа, нарушения.И сдает блатхату еще.Будем с ним что то делать, каздёл..