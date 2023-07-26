Отправлено: - 23:37

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Наш домик, на который в ГАСК уже заяву настрочили

Цитата:А вы чего там такие наивные и простые? Придумали сарайчик поставить посреди двора? Если каждый так строить начнёт, добром точно не кончится. Вон некоторые с гаражами борются, теперь ещё и с сарайчиками, другим бороться придётся. Всё логично.