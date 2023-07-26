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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 942 из 943«1...940941942943»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.23 - 00:00
#14116
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Красота

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.23 - 00:01
#14117
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Такой вот фарш делаем
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.23 - 00:02
#14118
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Странный фарш на ТМ-6
Лук, млеко, курица, чеснок, перец сладкий, и еще чего то..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.23 - 00:04
#14119
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Любуемся классной луной.
Тут не очень видно, хотя и с айфона фоткаю

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.23 - 00:13
#14120
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Вот так вот делаем эти странные наверно диетические котлеты...

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.23 - 00:26
#14121
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Ну и варим, скорее парим..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.23 - 00:40
#14122
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О, по рецепту кухарки, но ниче так, прикольные котлетки..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.23 - 23:06
#14123
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А на улице то как классно

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.23 - 23:06
#14124
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Амирка носится

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.23 - 23:07
#14125
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Еще что то

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.23 - 23:08
#14126
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Наш домик, на который в ГАСК уже заяву настрочили

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.23 - 23:09
#14127
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Детей валом

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.23 - 23:09
#14128
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И интернет вечером лучше мобильный

фотохостинги
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2084
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.23 - 23:37
#14129
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Цитата:
111:
Наш домик, на который в ГАСК уже заяву настрочили

А вы чего там такие наивные и простые? Придумали сарайчик поставить посреди двора? Если каждый так строить начнёт, добром точно не кончится. Вон некоторые с гаражами борются, теперь ещё и с сарайчиками, другим бороться придётся. Всё логично. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.23 - 23:39
#14130
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