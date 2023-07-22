Иных акимов уж нет, а те далече... - Куда пропали Умирзак Шукеев, Архимед Мухамбетов и чем запомнились все экс-руководители Костанайской области?
Отправлено: 22.07.23 - 12:58
Идею этого материала невольно подсказали генеральный прокурор и премьер-министр РК, до которых мы дошли в отчаянной попытке получить ответы на простые вопросы. После прихода в область нового акима Кумара Аксакалова читатели горячо интересовались: а что с бывшими главами региона, на каких они постах, состоят ли вообще на госслужбе или в резерве президента? Читать новость
Должен Казахстан $10 млн - будет, значит, должен $12 млн.
ммммда и вот такие люди у нас управляли целыми регионами запросто так по свойски поехал в россию добазарлися чтобы казахстану еще 2 ляма баксов с потолка закинули чтобы только в его регионе свет давали и он мог спокойно отчитаться наверх что "решил вопрос" а потом вся страна расплачивалась в 1937 таких "решателей" к стенке ставили за вредительство
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Шукеев сразу дал понять: судиться с журналистами - моветон, все моменты нужно решать в рабочем порядке, и иск тут же отозвали.
опять же у нас испорчено понимание "свободы слова" у нас байские "демократы" первой волны считали что если СМИ пишет чернуху то отвечать на это нельзя, нужно терпеть крепиться и слушать как тебя поливают помоями чем кстати и пользовались "правдорубные журналисты" по всему постсовку пока сами себя не дискредитировали откровенной работой по заказухе от олигархов те же НТВ и доренки в россии и козачковы у нас
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Его костанайцы до сих пор вспоминают добрым словом за асфальтирование почти всех проулков города, большую реконструкцию дороги на Житикару
в итоге из всех проделал самую важную и нужную работу для населения и из всех получается самый обсираемый аким за снос трех дереьвев (сквер) и постройке там макдонольдса и за кличку в 30% про которую все говорили но доказать никто не мог)) удивительная политическая невезучесть
abaika95: самую важную и нужную работу для населения
За 30 лет Тауельсыздыка одни акимы бренчали на гитаре, дули в сакс, другие красовались в богоугодных заведениях, третьи НИЧЕГО не делали, и только единственный ОН с греческим именем, сумел капитально отремонтировать дорогу от Жаильмы до Костаная: - а, какая получилась ШИКАРНАЯ дорога между Аятским мостом и Рудным.
С таким же успехом можно восторгаться неким Гаязовым, считавшимся акимом Рудного некоторое время, но в Рудном почти не бывавшим. В его бытность акимом на Рудный из республиканского бюджета были выделены большие суммы на ремонт городских дорог. Их бы выделили при любом акиме, но совпало с этим. Потому в народе вполне могло сложиться мнение, что это его заслуга, если бы он в Рудном работал. Так и с "ШИКАРНОЙ дорогой между Аятским мостом и Рудным". Это республиканская трасса. Не областная. Областной аким к ней имеет весьма опосредованное отношение. Просто трасса пролегает по области, в которой он временно рукой водил. Так что... Надо учиться различать, что делается усилиями акимов, а что делается без их участия. Например, все знают, что дороги по районам области оставляют желать лучшего. Но сколько бы не бились районные и сельские акимы, денег им на строительство этих дорог никто не даст. Но если вдруг кто-то из очередных акимов области или даже из правительства сподобится эти деньги в бюджет вложить и найти подрядчиков для строительства внутриобластных дорог, повезёт тем акимам районов и сёл, чьи дороги будут построены. Народ припишет это в заслугу им.
Из всех могу выделить Кенжебека Укиновича Укина. Честный и порядочный человек. Скорее всего именно поэтому "не пришелся ко двору" в роли руководителя регионом. На остальных проб негде ставить. Особенно на так всем пришедшемуся по сердцу Умке. Некоторые персонажи так "наслужились" родному Отечеству, что предпочитают его теперь любить издалека. Наводит на мысли, не находите?
Да, этот товарищ был тем ещё павлином, чем собственно и прославился. Заявить свое Я, вот и вся оппозиция. Позиции в ней особой, как понимаете по тем самым "100 грамм", не было. Но, соблюдая приличия: Покойся с миром,человече!
Skeptic: Так и с "ШИКАРНОЙ дорогой между Аятским мостом и Рудным". Это республиканская трасса. Не областная. Областной аким к ней имеет весьма опосредованное отношение. Просто трасса пролегает по области, в которой он временно рукой водил. Так что... Надо учиться различать, что делается усилиями акимов, а что делается без их участия.
логичная логика при всех акимах не выделяли ничего не давали и только при этом каааааак давай нам бюджет забивать деньгами и кааак давай нам тут в городе дороги и между городами дороги ремонтировать кааак давай нам тут микрорайоны и термопарки возводить кааак давай спортивные центры по городам строить
какой везучий этот архимед то вот прям на его 8 лет у руля астана почемуто решила обратить внимание на нашу область он же ничего не решал ни с кем в астане не договорился божье проведение просто так совпало))) Цитата:
Skeptic: В его бытность акимом на Рудный из республиканского бюджета были выделены большие суммы на ремонт городских дорог. Их бы выделили при любом акиме, но совпало с этим
Много. На дороги выделяли по т.н. "Дорожной карте" в период экономического кризиса. Дабы безработица не захлестнула, деньги влили в дорожное строительство по всему Казахстану. Акимы только исполняли решения правительства. Сейчас выделяют в Кустанае - на подготовку к форуму. И фамилия акимов(городского и областного) здесь никакой роли не играет. Просто Астана с Москвой выбрали нашу область для очередной встречи. В Рудном - на ремонт теплосетей. Ибо за 30 лет их так доэксплуатировали, что в следующую зиму город просто замёрз бы. Акима на город, кстати, поставили ПОСЛЕ выделения денег. Дабы он более эффективно их вложил. ... А сами по себе акимы в Казахстане способны, разве что, на поиск и вложение денег в "колёса оборзения". Это - их потолок. Ибо нет в стране чиновников с государственным уровнем мышления. Даже в правительстве, парламенте и аппарате президента. Максимум, на что способны - аварийно затыкать прорехи, регулярно случающиеся по итогам их "эффективного" управления.
Skeptic: На дороги выделяли по т.н. "Дорожной карте" в период экономического кризиса. Дабы безработица не захлестнула, деньги влили в дорожное строительство по всему Казахстану. Акимы только исполняли решения правительства.
почему до архимеда на внутредворовые дороги и для модернизации трассы на Житикару не выделяли тогда? Цитата:
Skeptic: Сейчас выделяют в Кустанае - на подготовку к форуму. И фамилия акимов(городского и областного) здесь никакой роли не играет.
при архимеде никаких форумов не было но выделяли конские суммы на дороги, всякие центры и спортивные обьекты как таг?) Цитата:
Skeptic: А сами по себе акимы в Казахстане способны, разве что, на поиск и вложение денег в "колёса оборзения". Это - их потолок.
да один раз попытались народ развонялся теперь ни денег ни колеса а рудному еще 30 лет не видеть ничего в городе нового)))
Вы внимательно прочитали, что я написал? ДО Архимеда в стране "всё было в порядке". На внутригородские дороги деньги стали вливать, чтобы безработицы не было и связанных с этим проблем социального характера. А трасса не на Житикару, а на Актобе. Костанай - Актобе. Республиканская трасса. Деньги выделены правительством не потому, что Архимед попросил, а потому, что по всей стране идёт масштабное строительство и реконструкция автодорог. ... Цитата:
ACROS: За 30 лет Тауельсыздыка одни акимы бренчали на гитаре, дули в сакс, другие красовались в богоугодных заведениях, третьи НИЧЕГО не делали, и только единственный ОН с греческим именем,
Аксакалов первый аким в области за последнее время который обратил внимание в первую очередь на сельские районы а не только на городские! А то задолбали только Костанай и рудный развивать! Пришел человек который хоть районы решил поднимать
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