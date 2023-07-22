Отправлено: - 16:32

Должен Казахстан $10 млн - будет, значит, должен $12 млн.



Шукеев сразу дал понять: судиться с журналистами - моветон, все моменты нужно решать в рабочем порядке, и иск тут же отозвали.



Его костанайцы до сих пор вспоминают добрым словом за асфальтирование почти всех проулков города, большую реконструкцию дороги на Житикару



Цитата:ммммдаи вот такие люди у нас управляли целыми регионамизапросто так по свойски поехал в россиюдобазарлися чтобы казахстану еще 2 ляма баксов с потолка закинуличтобы только в его регионе свет давалии он мог спокойно отчитаться наверх что "решил вопрос"а потом вся страна расплачиваласьв 1937 таких "решателей" к стенке ставили за вредительствоЦитата:опять же у нас испорчено понимание "свободы слова"у нас байские "демократы" первой волны считали что если СМИ пишет чернуху то отвечать на это нельзя, нужно терпеть крепиться и слушать как тебя поливают помоямичем кстати и пользовались "правдорубные журналисты" по всему постсовкупока сами себя не дискредитировали откровенной работой по заказухе от олигархов те же НТВ и доренки в россии и козачковы у насЦитата:в итоге из всех проделал самую важную и нужную работу для населения и из всех получается самый обсираемый аким за снос трех дереьвев (сквер) и постройке там макдонольдса и за кличку в 30% про которую все говорили но доказать никто не мог))удивительная политическая невезучесть