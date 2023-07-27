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"Первоочередные работы на "Бугристом" завершены" - В КНБ пояснили свое раннее сообщение о закрытии пункта пропуска
"Первоочередные работы на "Бугристом" завершены" - В КНБ пояснили свое раннее сообщение о закрытии пункта пропуска
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
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- 47246
"Первоочередные работы на "Бугристом" завершены" - В КНБ пояснили свое раннее сообщение о закрытии пункта пропуска
Отправлено: 27.07.23 - 12:25
По данным пресс-службы Комитета национальной безопасности, все первоочередные строительные работы на дорожном полотне на российском пункте пропуска "Бугристое" уже завершены и никак не влияют на пропускную способность.
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(Полноправные пользователи)
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- 322
Re: "Первоочередные работы на "Бугристом" ...
Отправлено: 27.07.23 - 12:25
Да уж, такое даже Эзоп бы не придумал. Это же какую дезинформацию чекисты скормили людям. А когда будут танки стоять у границы им уже никто не поверит, прямо как в басне про мальчика и волков.
(Полноправные пользователи)
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"Первоочередные работы на "Бугристом" завершены" - В КНБ пояснили свое раннее сообщение о закрытии пункта пропуска
Отправлено: 27.07.23 - 12:31
Во вторник на сайте chelyabinsk-news.net было опубликовано опровержение: «Пограничное управления ФСБ России по Челябинской области опровергло информацию о ремонте дорожного полотна в районе пункта пропуска «Бугристое», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». По информации ФГКУ Росгранстрой и ФКУ Упрдор «Южный Урал», никаких дорожных работ в указанном пункте пропуска по ремонту дорожного полотна, ограничивающих движение, в настоящее время не производится и не планируется. Пункт пропуска функционирует в штатном режиме», – указано в сообщении.
...
Так что... Провокация чистой воды была.
[Исправлено: Skeptic, 27.07.2023 - 13:04]
...
Так что... Провокация чистой воды была.
[Исправлено: Skeptic, 27.07.2023 - 13:04]
Re: "Первоочередные работы на "Бугристом" ...
Отправлено: 27.07.23 - 12:36
Комментарий удален модератором.
р
(Полноправные пользователи)
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- 26.07.18
- Сообщений:
- 492
Re: "Первоочередные работы на "Бугристом" ...
Отправлено: 27.07.23 - 12:44
за такое надо наказывать.
Re: "Первоочередные работы на "Бугристом" ...
Отправлено: 27.07.23 - 12:56
фантики
Re: "Первоочередные работы на "Бугристом" ...
Отправлено: 27.07.23 - 13:31
Комментарий удален модератором.
Re: "Первоочередные работы на "Бугристом" ...
Отправлено: 27.07.23 - 13:35
Комментарий удален модератором.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
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- 28341
Re: "Первоочередные работы на "Бугристом" ...
Отправлено: 27.07.23 - 14:02
Мобики все равно не пойдут рекой, там уже по полной их подвязали на войну, если с этим законом, что приняли в госдуме на днях связано, то будет все ровно наоборот..
Re: "Первоочередные работы на "Бугристом" ...
Отправлено: 27.07.23 - 14:06
Цитата:
немного не в струю..
111:
Мобики все равно не пойдут рекой
Мобики все равно не пойдут рекой
немного не в струю..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 28341
"Первоочередные работы на "Бугристом" завершены" - В КНБ пояснили свое раннее сообщение о закрытии пункта пропуска
Отправлено: 27.07.23 - 15:44
Цитата:
Закрывали именно от них.
То есть подтащили резервы для проверки на Z-патриотизм.
директор пляжа:
немного не в струю..
немного не в струю..
Закрывали именно от них.
То есть подтащили резервы для проверки на Z-патриотизм.
"Первоочередные работы на "Бугристом" завершены" - В КНБ пояснили свое раннее сообщение о закрытии пункта пропуска
Отправлено: 27.07.23 - 19:50
Цитата:
Помнишь всех прививали от КВИ?
Воооот...тогда там и ввели всем мобикам ваксину, которая активируется после релокации. Самоуничтожение. Мементо Морэ.
Не знал?
😁😁😁
Чем дальше, тем больше поражаешь "глубиной"
111:
Закрывали именно от них.
Закрывали именно от них.
Помнишь всех прививали от КВИ?
Воооот...тогда там и ввели всем мобикам ваксину, которая активируется после релокации. Самоуничтожение. Мементо Морэ.
Не знал?
😁😁😁
Чем дальше, тем больше поражаешь "глубиной"
"Первоочередные работы на "Бугристом" завершены" - В КНБ пояснили свое раннее сообщение о закрытии пункта пропуска
Отправлено: 27.07.23 - 19:54
Дорогу там чинили. Что делают регулярно. На время ремонта был организован реверс по одной полосе, что немного задерживало движение. Сейчас россияне все работы закончили.
Говорили, что казахстанская сторона что-то планирует по ремонту. Назрело. Качество дорог желает лучшего, с водопроводом и канашкой беда. Пора
Говорили, что казахстанская сторона что-то планирует по ремонту. Назрело. Качество дорог желает лучшего, с водопроводом и канашкой беда. Пора
"Первоочередные работы на "Бугристом" завершены" - В КНБ пояснили свое раннее сообщение о закрытии пункта пропуска
Отправлено: 27.07.23 - 19:56
В отличие от 111ого говорю как очевидец, проезжал именно во время организации реверсивного движения, и уже после завершения ремонта.
Теории "козюлевые" не приучен выковыривать🤷
Теории "козюлевые" не приучен выковыривать🤷
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