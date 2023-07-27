Отправлено: - 16:31

Пациенты с травмами продолжат получать бесплатную экстренную круглосуточную помощь все так же на базе Рудненской городской многопрофильной больницы. Травмпункт закрывать не будут, но пока решается вопрос с финансированием и внесением изменения в НПА, пациенты будут проходить через приемное отделение, то есть приемный покой.