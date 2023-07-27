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≡ "Изменить "прикрепленное" население на "обслуживаемое" - Способ сохранить травмпункт нашли в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47246
"Изменить "прикрепленное" население на "обслуживаемое" - Способ сохранить травмпункт нашли в Рудном
Отправлено: 27.07.23 - 16:31
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Пациенты с травмами продолжат получать бесплатную экстренную круглосуточную помощь все так же на базе Рудненской городской многопрофильной больницы. Травмпункт закрывать не будут, но пока решается вопрос с финансированием и внесением изменения в НПА, пациенты будут проходить через приемное отделение, то есть приемный покой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28334
Re: "Изменить "прикрепленное" население на...
Отправлено: 27.07.23 - 16:31
#1
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В нищем государстве нет совсем денег на медицину..
Токаев жжет..
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