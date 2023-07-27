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≡ "Первоочередные работы на "Бугристом" завершены" - В КНБ пояснили свое раннее сообщение о закрытии пункта пропуска
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47246
"Первоочередные работы на "Бугристом" завершены" - В КНБ пояснили свое раннее сообщение о закрытии пункта пропуска
Отправлено: 27.07.23 - 12:25
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По данным пресс-службы Комитета национальной безопасности, все первоочередные строительные работы на дорожном полотне на российском пункте пропуска "Бугристое" уже завершены и никак не влияют на пропускную способность.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
322
Re: "Первоочередные работы на "Бугристом" ...
Отправлено: 27.07.23 - 12:25
#1
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Да уж, такое даже Эзоп бы не придумал. Это же какую дезинформацию чекисты скормили людям. А когда будут танки стоять у границы им уже никто не поверит, прямо как в басне про мальчика и волков.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
986
"Первоочередные работы на "Бугристом" завершены" - В КНБ пояснили свое раннее сообщение о закрытии пункта пропуска
Отправлено: 27.07.23 - 12:31
#2
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Во вторник на сайте chelyabinsk-news.net было опубликовано опровержение: «Пограничное управления ФСБ России по Челябинской области опровергло информацию о ремонте дорожного полотна в районе пункта пропуска «Бугристое», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». По информации ФГКУ Росгранстрой и ФКУ Упрдор «Южный Урал», никаких дорожных работ в указанном пункте пропуска по ремонту дорожного полотна, ограничивающих движение, в настоящее время не производится и не планируется. Пункт пропуска функционирует в штатном режиме», – указано в сообщении.
...
Так что... Провокация чистой воды была.

[Исправлено: Skeptic, 27.07.2023 - 13:04]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1292
Re: "Первоочередные работы на "Бугристом" ...
Отправлено: 27.07.23 - 12:36
#3
Комментарий удален модератором.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
492
Re: "Первоочередные работы на "Бугристом" ...
Отправлено: 27.07.23 - 12:44
#4
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за такое надо наказывать.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
639
Re: "Первоочередные работы на "Бугристом" ...
Отправлено: 27.07.23 - 12:56
#5
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фантики
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1292
Re: "Первоочередные работы на "Бугристом" ...
Отправлено: 27.07.23 - 13:31
#6
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1292
Re: "Первоочередные работы на "Бугристом" ...
Отправлено: 27.07.23 - 13:35
#7
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28334
Re: "Первоочередные работы на "Бугристом" ...
Отправлено: 27.07.23 - 14:02
#8
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Мобики все равно не пойдут рекой, там уже по полной их подвязали на войну, если с этим законом, что приняли в госдуме на днях связано, то будет все ровно наоборот..
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
639
Re: "Первоочередные работы на "Бугристом" ...
Отправлено: 27.07.23 - 14:06
#9
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Цитата:
111:
Мобики все равно не пойдут рекой

немного не в струю..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28334
"Первоочередные работы на "Бугристом" завершены" - В КНБ пояснили свое раннее сообщение о закрытии пункта пропуска
Отправлено: 27.07.23 - 15:44
#10
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Цитата:
директор пляжа:
немного не в струю..

Закрывали именно от них.
То есть подтащили резервы для проверки на Z-патриотизм.
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