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≡ История поиска работы в городе Кустанай
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47246
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 26.07.23 - 17:52
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Пару лет назад был у меня период отсутствия работы сроком в 4 месяца. Не вызывали на основную работу. Пробовал устроится инженером на автомобильный завод, предложили 114 тыс. тенге. При экскурсии по заводу не видел, чтобы автомобили собирались... Отказался.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28334
Re: История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 26.07.23 - 17:52
#1
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Наш студент за месяц курьером где то 140 тысяч сделал, на велике, сумка вот осталась.
Тяжелая.

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tissot
§ tissot
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.07.13
Сообщений:
46
Re: История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 26.07.23 - 18:31
#2
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интересная история.
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2161
Re: История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 26.07.23 - 19:21
#3
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Я, наверное, лет 14-15 отработал на одном месте стабильно. Серьезная организация, с большим опытом работы (для меня после колледжа, это тоже был первый серьезный опыт, да и вообще опыт).
Потом просто устал, выгорел. Год проработал на другой работе (пригодились навыки с прошлой, ну и какие-то задатки дизайнерства, художества...
Последняя работа, вообще краткосрочная - вообще мимо всего прошлого. Тяжелая, изнуряющая. Но з/п была хорошая (для меня).
Пы.Сы. Вы сказали у Вас есть инженерный опыт, я так или иначе, тоже могу о себе такое сказать, если есть желание, напишите в личку :-)
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
294
Re: История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 26.07.23 - 21:03
#4
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Вопрос был про chokofood. И альфа банк если найду их предложения контракты могу опубликовать. У кого был опыт работы с ними?
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
294
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 26.07.23 - 21:07
#5
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Да,думаю,на мобильном транспорте по запруженным дворам вполне реально развозить пиццу,еду,что угодно. Но с чем связана эта работа,в чем ее тяжесть? Кроме тяжёлой сумки. Мне менеджер пиццерии сообщила,что можно на 9й этаж пешком подняться,а тебя там не ждут или сдачи с 20 тыс нет или ещё какие куръезы...а у вас какие были?
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
294
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 26.07.23 - 21:09
#6
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К сожалению или счастью сейчас не могу долго передвигаться на ногах,а тем более переносить тяжести по здоровью.
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maxpayne
§ maxpayne
(Пользователи)
Регистрация:
04.10.22
Сообщений:
2
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 27.07.23 - 09:13
#7
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КОстанай, дениска. И вы об этом безусловно в Курсе.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13811
Re: История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 27.07.23 - 10:27
#8
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автор лентяй какой то
или мамонт
все ему везде подозрительно все ему везде не то

конкретно у меня товарищ 3 года уже в чоко работает курьером
открыл ИП
арендовал специальную сумку (просто так ее не дают)
и катается целыми днями еду развозит
выхлоп-350-400 тыс на руки уже с вычетом бензина

Цитата:
А у вас как с поиском работы и как вы относитесь к высказыванием правительства об уровне дохода в 340 тыс. тенге в месяц?

работы в стране ВАЛОМ
если пахать по 12 часов в сутки без выходных то можно и под 600 зарабатывать
вахтовики с тенгиза по 1,5 млн привозят
но мало у кого желание вообще есть работать
легче всем устроится на 150 тыс в офис
и сидеть балду гонять, кофе попивать и бумажки распечатывать жалуюсь что зарплаты маленькие
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17885
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 27.07.23 - 12:20
#9
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Цитата:
abaika95:
легче всем устроится на 150 тыс в офис и сидеть балду гонять, кофе попивать и бумажки распечатывать

Даааа, работа в офисе - тема) каждый раз убеждаюсь зимой, которая пипец какая холодная, и летом, когда асфальт и мозг плавится, а в офисе чай, кофе, перекус в любой момент, и даже сидение на горшке оплачивается. :lol:
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
639
Re: История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 27.07.23 - 12:21
#10
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Статья не о чем, как нытик-инженер с 25 летним стажем пошел работать курьером. какой посыл?
повествование всем кому не лень разнообразия мужских комплексов?
Вам действительно это интересно?

Действительно, работы в городе валом, если только баранку крутить умеете, то это другой вопрос..

p.s. можно кукурузу сторожить 200+, или на пчстре на проезжающих машинах стекла мыть, будет явно больше чем ваши "комерческие условия по устным договореностям"

p.p.s на упомянутом заводе если бы машины собирались со 100% локализацией конкретно вам это как-то помогло бы обрести веру в себя?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28334
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 27.07.23 - 13:50
#11
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Цитата:
denfostr:
Кроме тяжёлой сумки.

Вот моя подняла сумку, и там 10 кг замороженной вишни.



А курьезы везде встречаются, без них то куда?
И в пиво ссут, и в молоко извини меня, кончают и тестом на хлеб вытирают гениталии, много каких курьезов в нашей работе есть..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1292
Re: История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 27.07.23 - 14:03
#12
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Требуются на работу:
Сметчики.зарплата от 350 000. Газоэлектросварщики.310 000 Электрики.250 000 Сантехники.220 000 Рабочие строительных специальностей! Плиточники,отделочники,штукатуры маляры. Заработная плата от выработки сменной нормы!
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
294
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 27.07.23 - 15:27
#13
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Да,мне хоть как обзови. Зарплаты здесь ниже прожиточного уровня в основном.
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
294
История поиска работы в городе Кустанай
Отправлено: 27.07.23 - 15:35
#14
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1,5 млн вахтовики привозят 1 раз в 2 месяца. А некоторые супервайзера и поболее от 2 до 9 млн. Но зачем на таких внимание обращать? Выхлоп говорит 350-400 тыс? И каким же образом? Если за. Заказ 500 ТГ брать то ему нужно в среднем по 20 заказов выполнять,ежедневно? Да,и что насчёт их условия договора? Тоже могут до истечения 30-ти дней разорвать контракт не оплатив или другое?хорошо,что у меня на основной работе достаточная оплата,чтобы не искать работу в городе за 100-350 тыс? Хотелось бы работать по месту и особо не задумываться,на что жить. Думаю уйти в сервис связанный с электроникой и программированием.
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